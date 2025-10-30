Ferguson out: brutto infortunio, stop di due settimane.

Un brusco intoppo affligge la stagione di Evan Ferguson, giovane promessa dell’attacco giallorosso.

Le valutazioni mediche odierne, a seguito dell’infortunio subito ieri in occasione della partita contro il Parma, hanno confermato una lesione distorsiva complessa alla caviglia destra, che coinvolge in modo significativo le strutture capsulo-legamentose.

L’evento traumatico, verificatosi meno di trenta secondi dall’inizio del match, è derivato da un contrasto di gioco con il difensore Valenti.

L’impatto, apparentemente banale, ha generato un meccanismo lesivo di notevole entità, testimoniato dalla necessità di approfonditi accertamenti diagnostici.

La prognosi, purtroppo, non lascia presagire un rapido recupero.

Si stima che il centravanti irlandese dovrà osservare un periodo di stop di circa due settimane, un’assenza dolorosa per la squadra, soprattutto in vista di un impegno cruciale come quello di domenica sera a San Siro, contro il Milan. Questo infortunio solleva interrogativi sulla gestione del carico di lavoro per un atleta giovane e in rapida crescita.

Ferguson, infatti, ha dimostrato finora un potenziale offensivo notevole, ma la sua inesperienza potrebbe averlo reso più vulnerabile a questo tipo di lesioni.

È cruciale, ora, che il team medico e lo staff tecnico collaborino per elaborare un protocollo di riabilitazione personalizzato, volto non solo a ristabilire la piena funzionalità dell’articolazione, ma anche a prevenire il ripetersi di infortuni simili in futuro.

L’assenza di Ferguson rappresenta un’occasione per altri attaccanti della rosa di mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore.

Tuttavia, la sua qualità e il suo istinto da gol saranno sicuramente mancati, rendendo più difficile per la Roma raggiungere i suoi obiettivi in campionato.

La sua ripresa sarà monitorata con la massima attenzione, sperando in un recupero completo e senza complicazioni.