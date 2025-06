Ferrari a Le Mans: Vittoria amara, squalifica e polemiche.

La vittoria della Ferrari 499P numero 83 alla leggendaria 24 Ore di Le Mans è stata offuscata da una controversia che ha coinvolto la vettura gemella, la numero 50, piloti Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina. A seguito di scrupolose verifiche tecniche condotte dopo la conclusione della gara, gli organizzatori hanno decretato la squalifica della vettura italiana, un evento che solleva interrogativi significativi sulla conformità tecnica e la sua interpretazione nel contesto del regolamento sportivo.Le ispezioni a campione, previste dal complesso sistema di controllo della competizione, hanno evidenziato una discrasanza cruciale nel supporto dell’alettone posteriore. Non si è trattato di una semplice infrazione estetica, ma di una non conformità che riguardava la resistenza strutturale. Il supporto, elemento fondamentale per la deportanza e la stabilità della vettura ad alta velocità, non ha superato il test di flessione previsto dal regolamento tecnico, che mira a garantire un livello minimo di sicurezza e affidabilità delle componenti aerodinamiche.L’anomalia è stata aggravata dalla scoperta di una carenza: l’assenza di quattro bulloni di fissaggio, un dettaglio apparentemente minore ma potenzialmente fatale. La loro mancanza comprometteva l’integrità strutturale del supporto e introduceva un rischio inaccettabile per i piloti e gli altri concorrenti in pista. Questa violazione del regolamento, unitamente alla non conformità al test di flessione, ha portato alla decisione di squalifica, una sanzione severa che sottolinea la rigidità del controllo tecnico in una competizione di tale prestigio.La vicenda pone interrogativi sulla progettazione e l’implementazione dei controlli qualità all’interno del team Ferrari. Sebbene le altre due vetture, la numero 51 giunta terza e la numero 83 vincitrice, abbiano mantenuto le loro posizioni, la squalifica della numero 50 getta un’ombra sulla performance complessiva e sulla conformità al regolamento di tutta la squadra. Il caso solleva anche discussioni sull’interpretazione del regolamento stesso, in particolare per quanto riguarda i margini di tolleranza e la valutazione della sicurezza in relazione alle componenti aerodinamiche. L’incidente potrebbe portare a una revisione dei protocolli di controllo tecnico per le future edizioni della 24 Ore di Le Mans, con l’obiettivo di prevenire simili situazioni e garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti. L’evento è un monito sull’importanza della precisione e della rigorosità nel rispetto delle normative sportive, elementi imprescindibili per la credibilità e la reputazione di una competizione automobilistica di livello mondiale.