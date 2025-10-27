Fiorentina, il Franchi fischia: un pareggio amaro e una crisi profonda.

Il Franchi ha trattenuto il respiro, testimone di una partita che ha incanalato la Fiorentina sull’orlo di una crisi profonda, per poi concedere una momentanea illusione di redenzione.

Il pareggio per 2-2 contro il Bologna, siglato al novantanovesimo minuto, è stato più che un risultato; è stata una rappresentazione tangibile delle fragilità che affliggono la squadra di Pioli e, parallelamente, un flebile lampo di resilienza.

La prestazione dei viola, soprattutto nel primo tempo, è stata un amaro concentrato di errori, imprecisioni e una pericolante assenza di compattezza.

Il Bologna, guidato da una strategia tattica ben definita e una spietata efficacia sotto porta, si è portato in vantaggio con due gol che hanno messo a nudo le lacune difensive e la difficoltà della Fiorentina a costruire manovre corpose.

La ripresa ha visto emergere, seppur tardivamente, una Fiorentina diversa, animata da una ritrovata determinazione, alimentata anche dalla necessità di scongiurare una sconfitta umiliante.

I due calci di rigore trasformati, pur mitigando l’entità del passivo, non hanno cancellato la sensazione di un dominio soffocato, di una partita condizionata da un avversario più preparato.

L’illusione di una possibile rimonta, generata dall’ultimo assalto disperato, si è scontrata con la realtà, lasciando l’amaro in bocca e i fischi del pubblico, un monito inequivocabile.

Questo pareggio, pur concedendo un punto nella classifica, non risolve le problematiche strutturali che affliggono la Fiorentina, ora relegata in una posizione defilata, la penultima.

Va oltre il singolo risultato; è un sintomo di una squadra in difficoltà a trovare equilibrio tra difesa e attacco, a interpretare al meglio le indicazioni tecniche e, soprattutto, a incarnare lo spirito combattivo che dovrebbe animare un club di tale blasone.

Il derby dell’Appennino si chiude con un bilancio amaro, un parziale sollievo momentaneo che non può mascherare la necessità impellente di una profonda riflessione, di una revisione tattica e, forse, di un rinnovamento di mentalità.

Il futuro della Fiorentina si prospetta incerto, gravato da un carico di aspettative non mantenute e dalla consapevolezza che, per risalire, sarà necessario un impegno corale e una capacità di reazione che, al momento, sembrano sfuggire.

Il Franchi, silenzioso, ha visto qualcosa di più di un semplice pareggio; ha visto una squadra alla ricerca disperata di un’identità.