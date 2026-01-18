Fontecchio risorge: chiave vittoria Miami Heat contro OKC Thunder

- Advertisement -

Dopo un periodo di coinvolgimento marginale nelle dinamiche di gioco, Simone Fontecchio è riemerso con una prestazione significativa nella vibrante vittoria di Miami Heat (122-120) contro i campioni NBA in carica di Oklahoma City Thunder.

La sua entrata in campo, a metà del primo quarto al posto di Norman Powell, ha segnato un ritorno importante per l’ala azzurra, che ha interrotto una serie di partite con un minutaggio limitato.

Fontecchio ha contribuito con 13 punti – un risultato che mancava dal 19 dicembre – frutto di una gestione efficace dei possessi, concretizzando 4 canestri su 7 tentativi, inclusi 2 su 4 dalle lunghe distanze e un impeccabile 3 su 3 dalla linea dei tiri liberi.

Oltre ai punti, la sua influenza si è estesa a 5 rimbalzi, con una significativa percentuale in attacco (4 su 5), contribuendo alla capacità di Miami di riconquistare la palla e impostare nuovi attacchi, testimoniata da un totale di 21 rimbalzi offensivi per la squadra.

Ha inoltre orchestrato l’azione con 3 assist, pur concedendo una palla persa, in un totale di quasi 18 minuti di gioco.

La vittoria si è resa ancora più preziosa considerando l’assenza di elementi chiave come Tyler Herro, Davion Mitchell e Jaime Jaquez, un fattore che ha richiesto un maggiore sforzo di squadra e un’ottima risposta da parte dei giocatori a disposizione.

La serata è stata costellata di altre sfide e sorprese.

Gli spiriti di San Antonio hanno resistito con grinta, strappando la vittoria (126-123) contro una rimonta feroce dei Minnesota Timberwolves, guidati da una prestazione storica di Anthony Edwards, che ha stabilito il suo career high con 55 punti.

Il duello tra Victor Wembanyama, autore di 39 punti e 9 rimbalzi per gli Spurs, ed Edwards è stato un vero spettacolo, un’anticipazione del futuro del basket.

I Los Angeles Lakers, invece, faticano a invertire la tendenza, incassando la quinta sconfitta nelle ultime sei partite in un incontro a Portland (132-116), ulteriormente aggravata dall’assenza di Luka Doncic, ora tallonati in classifica da Phoenix, vincitore al Madison Square Garden contro i New York Knicks.

Il successo di Miami, che si aggiunge a quelli contro Boston e Detroit, dimostra la resilienza e la profondità del roster degli Heat.

La facilità con cui Golden State ha superato Charlotte sottolinea la disparità di forze tra le squadre di vertice e quelle in cerca di riscatto.

Il panorama NBA, in questo momento, si presenta ricco di spunti e imprevedibilità, con partite che si decidono solo nei secondi finali e prestazioni individuali che lasciano il segno.