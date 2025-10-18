Foti alla Sampdoria: una nuova era inizia.

La Sampdoria si appresta a inaugurare una nuova fase calcistica, con l’ingaggio di Salvatore Foti a guidare la squadra al posto dell’esonerato Massimo Donati.

La decisione, maturata in seguito a una valutazione approfondita delle dinamiche di squadra e delle prospettive future, sarà formalizzata a breve, come confermano indiscrezioni provenienti dagli ambienti societari.

L’arrivo di Foti rappresenta una scommessa ambiziosa per il club ligure, segnando un passaggio generazionale e un tentativo di imprimere una nuova filosofia di gioco.

Per l’allenatore, si tratta di un debutto assoluto in prima linea, coronando una carriera finora costruita principalmente come acuto collaboratore.

La sua esperienza come vice di figure carismatiche e vincenti come José Mourinho, in Italia e altrove, gli ha fornito un bagaglio di conoscenze tattiche, gestionali e psicologiche di notevole valore.

Ha osservato da vicino le dinamiche di squadre di successo, apprendendo i segreti della leadership e della motivazione, elementi cruciali per il successo nel calcio moderno.

La scelta di Foti non è casuale; si presume che la dirigenza sampdoriana abbia apprezzato la sua capacità di analisi, la sua visione del gioco e la sua predisposizione a lavorare sull’evoluzione dei singoli giocatori e del collettivo.

Si attendono indicazioni precise sul suo approccio tattico, ma è lecito ipotizzare un calcio propositivo, improntato all’equilibrio e alla ricerca costante del miglioramento.

Accompagnerà Foti, con elevata probabilità, Attilio Lombardo.

La sua presenza sul staff tecnico rafforzerebbe l’esperienza a disposizione dell’allenatore, apportando una voce esperta e autorevole nello spogliatoio e a bordo campo.

Lombardo, già collaboratore di Alberico Evani nella passata stagione, conosce il contesto sampdoriano e potrebbe facilitare l’inserimento di Foti nel gruppo.

Questo cambio di guida tecnica giunge in un momento delicato per la Sampdoria, che si trova ad affrontare sfide complesse sul piano sportivo e societario.

L’auspicio è che l’arrivo di Foti possa infondere nuova linfa vitale alla squadra, rilanciando le ambizioni di un club storico e profondamente legato alla sua tifoseria.

La sfida per il nuovo allenatore è chiara: ricostruire un progetto solido e coerente, capace di tornare a far sognare i tifosi blucerchiati.

Il futuro della Sampdoria, ora, passa per le mani di Salvatore Foti.