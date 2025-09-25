Galliani lascia il Monza: una scelta per la crescita del club.

Adriano Galliani conclude il suo percorso nel Monza Brianza, una separazione resa necessaria da una complessa riorganizzazione societaria.

L’offerta di assumere la presidenza del club, avanzata dalla nuova proprietà e ratificata da Fininvest, è stata gentilmente declinata.

Questa decisione, descritta come amara e ponderata, non è frutto di una semplice valutazione professionale, ma riflette un’analisi più profonda delle dinamiche attuali e future del sodalizio.

Galliani, figura iconica del calcio italiano e artefice di decenni di successi, ha espresso la sua scelta con la consapevolezza di lasciare un vuoto, ma con la ferma convinzione che la crescita e l’evoluzione del Monza richiedano un nuovo approccio, una visione inedita che possa essere pienamente perseguita senza i vincoli, seppur voluti, derivanti dalla sua presenza.

La sua decisione va al di là della mera gestione quotidiana.

Riconosce il valore inestimabile di un passaggio generazionale, un rinnovamento che, per essere autentico, necessita di spazio e di autonomia.

L’esperienza di Galliani, immensa e imprescindibile, potrà continuare a essere un punto di riferimento esterno, un prezioso consiglio per le nuove leve, ma non potrà più essere la forza motrice interna.

La promozione in Serie A, un traguardo storico per il Monza, raggiunto sotto l’egida di Fininvest e tangibile della visione del Presidente Silvio Berlusconi, rappresenta un capitolo fondamentale della sua storia recente.

Galliani ha contribuito in maniera determinante a questo successo, ma ora lascia che la nuova proprietà e il management si assumano la responsabilità di consolidare questo risultato e proiettare il club verso nuovi orizzonti.

Questa transizione segna un momento cruciale per il Monza.

Non si tratta di una semplice sostituzione di una figura, ma di un cambiamento strategico volto a garantire una sostenibilità a lungo termine e a stimolare l’innovazione.

La nuova proprietà, forte di una solida base finanziaria e di un team di professionisti preparati, è ora chiamata a definire un modello di sviluppo che unisca tradizione e modernità, ambizione e realismo.

La presenza di Galliani, seppur indiretta, rimarrà un elemento di garanzia e un simbolo della passione che anima il mondo del calcio.

Il Monza, dal canto suo, si appresta ad affrontare una nuova era, con la consapevolezza di aver costruito le fondamenta per un futuro ricco di promesse e di sfide.

La speranza è che questo cambio di rotta favorisca una crescita esponenziale, portando il club a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi e a consolidare la sua identità nel panorama calcistico nazionale.