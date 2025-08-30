Gattuso al timone: nuova era per la Nazionale e giovani promesse

L’era Gattuso inaugura una nuova stagione per la Nazionale italiana, un capitolo destinato a ridefinire le prospettive dopo il biennio segnato dall’addio di Roberto Mancini e dall’esonero di Luciano Spalletti.

La ricostruzione, affidata all’esperienza e alla grinta di Rino Gattuso, campione del mondo nel 2006, si apre con un’attenzione particolare ai giovani talenti: Leoni, Pio Esposito e Fabbian incarnano il desiderio di rinnovamento e di un futuro solido.

La lista dei convocati, composta da ventotto elementi, riflette l’urgenza di una squadra capace di invertire una tendenza preoccupante: due edizioni di Mondiali mancate rappresentano un duro colpo all’orgoglio nazionale e impongono una ripartenza immediata.

La pressione è palpabile, soprattutto considerando la posizione di vantaggio della Norvegia nel girone di qualificazione, un fattore che rende l’obbligo di punti immediati una priorità assoluta.

Il percorso di risalita inizia con due partite considerate, almeno sulla carta, accessibili.

L’incontro con l’Estonia, in programma a Bergamo il 5 settembre, e la successiva sfida contro Israele, disputata sul campo neutro di Debrecen l’8 settembre, sono cruciali per costruire una solida base di fiducia e per distanziarsi dallo spettro degli spareggi, un’esperienza amara e destabilizzante come dimostrato dalle eliminazioni del 2018 e del 2022.

Oltre alla posta in palio sportiva, le due partite si presentano anche come un banco di prova per Gattuso, chiamato a imprimere la sua impronta tattica e a sperimentare nuove soluzioni.

La scelta di Debrecen per l’incontro con Israele, tuttavia, solleva interrogativi e amplifica le polemiche pre-partita, alimentando un clima di incertezza che rischia di condizionare la performance dei giocatori.

Il cammino verso la qualificazione ai Mondiali si rivela dunque un intricato labirinto di sfide sportive e di dinamiche complesse, dove l’abilità di Gattuso nel gestire la pressione e nel motivare il gruppo sarà determinante per il futuro della Nazionale italiana.