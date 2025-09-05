Gattuso debutta col botto: l’Italia travolge l’Estonia 5-0

L’avvio dell’era Gattuso sulla panchina della nazionale italiana si è materializzato con un trionfo convincente contro l’Estonia, un netto 5-0 (0-0) che segna l’inizio di un percorso ambizioso verso il Mondiale.

La partita, disputata in un contesto di rinnovamento e attesa, ha visto gli Azzurri esprimere una ritrovata solidità e un’efficacia offensiva che mancava da tempo.

L’inerzia della sfida si è sbloccata soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo improntato alla cautela reciproca e caratterizzato da una fase di studio tra le due formazioni.

La penetrante ricerca di spazi e la maggiore lucidità tattica dell’Italia hanno iniziato a tradursi in opportunità concrete, culminate nell’esordio a segno di Moise Kean al 13′ minuto, sbloccando il risultato e infondendo fiducia.

La doppietta di Santiago Retegui, al 24′, 44′, ha poi sancito il dominio italiano, confermando il suo immediato impatto nel sistema di gioco disegnato da Gattuso.

La sua presenza in area di rigore, unita a una precisa intelligenza di movimento, si è rivelata determinante per spezzare la resistenza estone.

Il gol di Raspadori, al 26′, ha ulteriormente consolidato il vantaggio, sigillando un momento cruciale della partita e accendendo il pubblico.

La rete di Bastoni, al 48′, ha suggellato un risultato eloquente, testimoniando la ritrovata compattezza della squadra e la sua capacità di interpretare al meglio le indicazioni dell’allenatore.

Questa vittoria, ben oltre il punteggio, rappresenta un segnale forte di ripartenza per la nazionale italiana, un punto di partenza per ricostruire un percorso solido e ambizioso verso gli impegni futuri.

Il debutto di Gattuso si rivela incoraggiante, indicando una possibile evoluzione del gioco e una ritrovata competitività, elementi cruciali per affrontare un girone di qualificazione impegnativo e complesso.

La performance, seppur contro una formazione meno competitiva, offre spunti interessanti per l’analisi tattica e la definizione di una strategia vincente per il futuro.