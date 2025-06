Gattuso traina la Nazionale: il sondaggio Izi svela la scelta degli italiani.

Il dibattito sull’identità e il futuro della Nazionale italiana di calcio è più acceso che mai, e un recente sondaggio di Izi, società specializzata in analisi economiche e politiche, offre uno spaccato illuminante sulle preferenze degli italiani. I risultati, che emergono da un’indagine capillare, rivelano una marcata inclinazione verso Gennaro Gattuso come potenziale allenatore, un consenso che trascende le divisioni di tifo tradizionali.Con un ben definito 75% di approvazione, Gattuso si posiziona nettamente al di sopra delle altre opzioni considerate. Claudio Ranieri, figura esperta e rispettata, ottiene il sostegno del 27%, mentre Roberto Mancini, l’artefice del recente successo europeo, si attesta al 18%. La sorpresa più grande, tuttavia, riguarda Luciano Spalletti, reduce da un’esperienza contrastata sulla panchina del Napoli, che raccoglie solo il 9,3% delle preferenze, un dato che riflette una certa delusione e una percezione di mancata realizzazione.Giacomo Spaini, presidente e CEO di Izi, sottolinea come questo risultato sia particolarmente significativo, dato il dissenso che ha accompagnato la candidatura di Gattuso da parte di molti opinionisti e addetti ai lavori. La risposta popolare sembra essere guidata da un profondo senso di nostalgia e dal ricordo indelebile della squadra campione del mondo del 2006, un’eredità di grinta, spirito di sacrificio e unità che Gattuso incarna potentemente. La sua figura, percepita come quella di un “sergente di ferro”, suscita un’eco emotiva che si estende a tifosi di ogni colore, con l’eccezione, forse, dei più ferventi sostenitori della Roma, testimoniando come la passione calcistica sia intrecciata con elementi di identità culturale e ricordo collettivo. L’interesse per Ranieri e il riconoscimento al valore di Mancini indicano un desiderio di continuità e competenza, mentre la tiepida accoglienza riservata a Spalletti riflette una valutazione critica della sua gestione e dei risultati ottenuti.Nonostante le sfide oggettive che attendono la Nazionale italiana nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, un’ottimistica speranza permea l’opinione pubblica. Quasi il 65% dei tifosi crede fermamente nella possibilità di vedere gli azzurri protagonisti nella competizione internazionale. Questa fiducia, alimentata dalla tradizione calcistica italiana e da un’inestinguibile fede nel potenziale della squadra, suggerisce che la passione per il calcio nazionale rimane un elemento centrale nell’identità e nell’immaginario collettivo, capace di superare le delusioni e di alimentare la speranza di un futuro di successi. Si tratta di una fede radicata, che trascende le statistiche e le analisi tecniche, e che si alimenta della passione per i colori azzurri.