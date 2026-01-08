Giacomel trionfa ad Oberhof: un omaggio commosso a Bakken.

- Advertisement -

L’aria rarefatta di Oberhof ha accolto un trionfo intriso di commozione e memoria.

Tommaso Giacomel, biatleta originario di Vipiteno, ha sollevato il trofeo della 10 km Sprint, non con la solita esultanza, ma con un gesto eloquente rivolto al cielo: un omaggio silenzioso e intenso dedicato al suo amico Sivert Bakken.La perdita di Bakken, spento improvvisamente nel sonno il 23 dicembre durante un ritiro preparatorio alle Olimpiadi in Trentino, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello sport e, soprattutto, nel cuore di Giacomel.

Un evento tragico, una brusca interruzione di un futuro promettente che ha colpito duramente la comunità biatletica.

Il gesto di Giacomel trascende la celebrazione di una vittoria sportiva.

È un atto di profonda amicizia, un modo per onorare la memoria di un compagno di squadra e di vita, un ragazzo spezzato troppo presto.

Bakken, norvegese di talento, rappresentava un esempio di dedizione, passione e coraggio, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento per molti, Giacomel in primis.

Questa vittoria, più che un semplice risultato personale, si configura come un tributo, una sorta di eco del talento e della determinazione che Bakken incarnava.

Giacomel ha saputo trasformare il dolore in energia, incanalando l’emozione in una performance impeccabile, dimostrando una resilienza e una forza d’animo ammirevoli.

L’immagine di Giacomel che alza lo sguardo verso il cielo, con il trofeo stretto tra le mani, incarna un messaggio universale: la fragilità della vita, la potenza dell’amicizia e la capacità dello spirito umano di trovare forza anche nel dolore più profondo.

Un gesto che va oltre la sportività, elevandosi a simbolo di speranza e di ricordo, un monito a vivere ogni istante con intensità e gratitudine, onorando la memoria di chi non c’è più.

La vittoria, in questo contesto, assume una nuova e più profonda risonanza, diventando un’occasione per celebrare la vita di Sivert Bakken e perpetuare il suo esempio.