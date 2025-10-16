Gravina: Febbre calcistica, un’opportunità per il calcio italiano.

L’entusiasmo palpabile che pervade il panorama calcistico italiano non è un semplice fervore, bensì una vera e propria febbre creativa, un motore propulsivo per il nostro sport.

Contrariamente a una condizione patologica da attenuare, questa energia deve essere preservata, alimentata.

Affermazione forte, incisiva, proveniente dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale, un segnale chiaro di voler cavalcare l’onda di rinnovato interesse e performance.

La proposta di riprogrammare la giornata di Serie A in prossimità delle sfide di qualificazione ai Mondiali, sebbene audace, riflette un approccio pragmatico volto a ottimizzare i tempi.

L’idea, presentata con un tono che invita alla collaborazione e alla “sensibilità” delle società calcistiche, si propone di ridurre al minimo il divario temporale tra le partite di novembre e quelle cruciali di marzo.

Un’operazione complessa, che richiede una profonda riflessione e un’attenta valutazione delle implicazioni logistiche e competitive.

Il linguaggio utilizzato da Gravina evoca un principio fondamentale del calcio: l’ineluttabilità di certe dinamiche, l’imperativo di attendere il momento opportuno.

Come un giocatore paziente che osserva il campo prima di effettuare la mossa decisiva, così la Figc si riserva di affrontare con maggiore chiarezza il futuro percorso solo dopo aver concluso le prossime due partite.

Questo approccio, improntato alla cautela e alla strategia, sottolinea la necessità di una visione a lungo termine, al di là delle pressioni immediate.

La “febbre” calcistica, quindi, non è solo un’emozione passeggera, ma un indicatore di un cambiamento più profondo.

Un nuovo spirito di competizione, un desiderio di eccellenza che permea tutto il sistema.

Il presidente Gravina, con le sue parole, non solo esprime un ottimismo contagioso, ma traccia anche la rotta per un futuro calcistico italiano ricco di opportunità e sfide, un futuro in cui la passione e la strategia si fondono per raggiungere traguardi ambiziosi.

L’attesa, come il gioco stesso, richiede pazienza e consapevolezza.

Il 21 novembre sarà un momento decisivo, un punto di svolta per il futuro del calcio italiano.