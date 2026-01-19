Hermoso out: Roma, un duro colpo per Mourinho e la difesa.

- Advertisement -

L’infortunio di Mario Hermoso rappresenta un’ulteriore, e significativa, battuta d’arresto per la Roma, già alle prese con un calendario denso e una stagione che richiede risposte immediate.

L’azzurro, uscito dal campo anzitempo nel match contro il Torino, è stato sottoposto a una serie di accertamenti che hanno confermato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, un compartimento muscolare cruciale per la biomeccanica dell’anca e del bacino.

Questo infortunio, più che una semplice contusione o stiramento, implica una compromissione delle fibre muscolari che richiede un approccio terapeutico specifico e mirato.

L’ileopsoas, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del tronco, nell’esecuzione di movimenti di flessione dell’anca (come camminare, correre e calciare) e nella trasmissione della forza dal busto alla gamba.

Una lesione a questo muscolo impatta, pertanto, su una vasta gamma di movimenti e azioni compiute dal calciatore.

La prognosi di 20 giorni di stop, sebbene non drammatica, indica una lesione che necessita di un recupero graduale e controllato.

Il percorso riabilitativo dovrà concentrarsi inizialmente sulla riduzione dell’infiammazione, sulla gestione del dolore e sul ripristino della mobilità articolare.

Successivamente, si passerà a esercizi di rinforzo muscolare progressivi, mirati a ricostruire la forza e l’elasticità del muscolo lesionato, assicurando al contempo una corretta funzionalità.

L’assenza di Hermoso, un elemento chiave nella linea difensiva di Mourinho, priva la squadra di un interprete versatile, capace di ricoprire diversi ruoli e di garantire solidità e copertura.

La sua esperienza e la sua abilità nel gioco aereo rappresenteranno un vuoto da colmare, richiedendo al tecnico portoghese di trovare soluzioni alternative, valorizzando le qualità dei compagni e, eventualmente, ricorrendo a giovani promesse o a giocatori meno utilizzati.

Al di là dell’immediato impatto tattico, questo infortunio solleva interrogativi sulla gestione del carico di lavoro e sulla necessità di implementare strategie di prevenzione più efficaci.

La stagione è lunga e impegnativa, e preservare la salute dei giocatori diventa una priorità assoluta per ambire a risultati importanti.

Il recupero di Hermoso sarà monitorato attentamente dallo staff medico, che dovrà garantire un ritorno in campo in piena forma e senza ricadute, per evitare ulteriori complicazioni.

La sua assenza rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per gli altri elementi della rosa di dimostrare il proprio valore e contribuire alla causa giallorossa.