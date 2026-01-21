IFAB: Riforme nel calcio, più ritmo e meno interruzioni.

- Advertisement -

Nell’ambito della sua ultima assemblea, tenutasi a Londra, l’IFAB (International Football Association Board) ha affrontato una revisione approfondita del calcio moderno, delineando un percorso orientato a ottimizzare il flusso di gioco, minimizzare le interruzioni e affinare l’applicazione del regolamento.

L’obiettivo primario è bilanciare la necessità di garantire correttezza e sicurezza con l’esigenza di preservare la fluidità e l’attrattiva intrinseca del calcio.

Un elemento centrale del dibattito è stato il riscontro positivo riscontrato a livello globale riguardo alla recente limitazione del tempo di possesso palla da parte dei portieri.

Questa misura, introdotta per accelerare la ripresa del gioco dopo azioni difensive, ha dimostrato la sua efficacia e ha spinto l’IFAB a considerare ulteriori interventi.

Di conseguenza, è stata approvata l’implementazione di un conto alla rovescia per rimesse in gioco e calci d’inizio, un meccanismo volto a incentivare la rapidità nell’esecuzione e a ridurre le pause prolungate.

La gestione delle cure mediche e delle sostituzioni rappresenta un’altra area di intervento.

Al fine di evitare interruzioni eccessive e di garantire che il tempo di gioco effettivo sia massimizzato, l’assemblea ha proposto modifiche che impongono ai calciatori che necessitano di assistenza medica o valutazione sul campo di lasciare temporaneamente il terreno di gioco, rientrando solo dopo un intervallo predefinito calcolato a partire dalla ripresa del gioco.

Analogamente, è stato stabilito un limite massimo di dieci secondi per i giocatori che lasciano il campo in seguito a sostituzione, al fine di accelerare il processo di cambio.

Queste misure mirano a ridurre la frustrazione per i tifosi e a preservare il ritmo della partita.

Per quanto riguarda l’utilizzo del VAR (Video Assistant Referee), l’IFAB ha espresso la volontà di restringere il campo di intervento.

La raccomandazione è che il VAR si concentri esclusivamente su quattro situazioni che possono avere un impatto diretto sull’esito della partita: gol, rigori, cartellini rossi diretti e errori di identità.

Tuttavia, sono state individuate tre estensioni specifiche a questo principio: la revisione dei cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo erroneamente concesso; la correzione di errori che portano a sanzioni errate (cartellini rossi o gialli) a danno della squadra giusta; e la rettifica di calci d’angolo palesemente assegnati in modo errato, purché la correzione possa essere effettuata immediatamente e senza compromettere il flusso del gioco.

Questa stretta mira a ridurre l’impatto del VAR sul ritmo di gioco, preservando al contempo la possibilità di correggere errori significativi.

Parallelamente, l’IFAB ha mantenuto alta l’attenzione sulla tecnologia applicata al fuorigioco, proseguendo con i test relativi alla sua implementazione.

Sono stati forniti aggiornamenti significativi sullo sviluppo della tecnologia semi-automatica per il fuorigioco e sulla prova in corso, guidata dalla FIFA, del Football Video Support, un sistema volto a supportare gli ufficiali di gara con informazioni e analisi in tempo reale.

L’obiettivo è ottimizzare l’accuratezza e la velocità delle decisioni relative al fuorigioco, minimizzando al contempo l’impatto sull’esperienza di gioco.

Il percorso di innovazione tecnologica nel calcio è in continua evoluzione e l’IFAB si impegna a valutare attentamente le nuove soluzioni, garantendo che siano utilizzate in modo efficace e trasparente.