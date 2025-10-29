Inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi: la famiglia chiede verità.

La famiglia di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci alpino italiano e atleta di punta della Nazionale Juniores, tesserata con l’Esercito, ha espresso pubblicamente il proprio coinvolgimento attivo nel perseguimento della verità relativa alla tragica scomparsa della figlia.

In un comunicato diffuso, la famiglia ha reso noto che la Procura della Repubblica di Bolzano ha formalizzato un procedimento penale, in risposta alle istanze presentate dagli stessi, accogliendo la necessità di un’indagine approfondita.

L’inchiesta, tuttora in corso, si avvale di un incidente probatorio, una complessa attività investigativa volta a ricomporre il puzzle degli eventi che hanno condotto alla fatale caduta di Matilde durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige.

Questo strumento processuale, particolarmente dettagliato e mirato, mira a fornire una ricostruzione esaustiva sia della dinamica dell’incidente, analizzando le circostanze ambientali, le condizioni del percorso e le azioni dell’atleta, sia dal punto di vista medico-legale, valutando le cause immediate e remote che hanno contribuito al decesso.

L’impegno della Procura di Bolzano, testimoniato da questa iniziativa, riflette la gravità della vicenda e la necessità di accertare eventuali responsabilità, al di là delle prime impressioni e delle versioni iniziali.

La famiglia Lorenzi, attraverso questa comunicazione, ribadisce il proprio diritto alla verità e la ferma volontà di collaborare attivamente con le autorità per garantire che ogni aspetto venga esaminato con la massima scrupolosità e competenza.

Il procedimento penale, pur in una fase preliminare, rappresenta un passo cruciale per fornire risposte concrete ai genitori e a tutta la comunità sportiva, che ancora piangono la perdita di una giovane talento.

La ricostruzione accurata degli eventi, affidata all’incidente probatorio, si pone come obiettivo primario, al fine di comprendere appieno le circostanze che hanno segnato la fine prematura della vita di Matilde, un’atleta che aveva davanti a sé un futuro ricco di promesse e ambizioni.

L’auspicio è che questo percorso investigativo possa portare a una piena comprensione dei fatti e, ove necessario, a un adeguato accertamento di eventuali negligenze o omissioni.