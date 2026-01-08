Inter sempre più vicina allo scudetto: vittoria a Parma e occhi su Milan-Genoa

- Advertisement -

L’Inter prosegue la sua inarrestabile cavalcata verso lo scudetto, siglando una sesta affermazione consecutiva che consacra la sua posizione di leader incontrastato della Serie A.

Il primato è ora rafforzato, ma l’attenzione si sposta inevitabilmente verso l’impegno di domenica: un Milan-Genoa cruciale per i rossoneri, ma che assume un’importanza indiretta per l’Inter, in attesa di valutare le conseguenze sulla classifica.

Il Napoli, pur rimanendo nel gruppo di inseguimento, incassa un punto in meno a seguito del pareggio casalingo contro il Verona.

La differenza di quattro punti che separa le due squadre sottolinea l’abilità dell’Inter a capitalizzare ogni opportunità, ma il confronto diretto della giornata successiva, con i partenopei in trasferta a Milano, sarà un banco di prova fondamentale per definire le dinamiche della corsa al titolo.

La partita contro il Parma, giocata in un contesto ambientale ostile, avvolto da una fitta nebbia, ha evidenziato la capacità dell’Inter di adattarsi a contesti difficili e di trovare la chiave per sbloccare il risultato.

Il gol di Federico Dimarco, un lampo di genio in un’atmosfera rarefatta, ha rappresentato il preludio a un match meno brillante rispetto alla convincente vittoria precedente contro il Bologna.

L’Inter ha mostrato una minore propensione all’attacco straripante, difendendo il vantaggio di un solo gol fino al suono del secondo fischio.

Il gol annullato a Bonny, per un soffio, ha preceduto immediatamente la rete decisiva di Marcus Thuram, che ha sancito il 2-0 finale.

Questo episodio, apparentemente marginale, ha illustrato la fragilità dell’equilibrio in un match combattuto e la capacità dell’Inter di sfruttare al meglio le occasioni che si presentano.

La vittoria a Parma non è solo un ulteriore passo verso lo scudetto, ma anche un indicatore della resilienza e della maturità di una squadra capace di gestire la pressione e di interpretare al meglio le diverse situazioni di gioco.

La partita ha inoltre messo in luce l’importanza di una difesa solida e di un attacco in grado di segnare quando necessario, elementi imprescindibili per affrontare un campionato così competitivo.