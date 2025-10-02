Inter, sfida al Cremonese: Thuram out, Bonny al via. Egonu fa visita!

Ad Appiano Gentile, l’Inter si concentra sulla cruciale sfida contro la Cremonese, ultima partita prima di una sosta che si preannuncia densa di valutazioni e riposo.

Il successo europeo ottenuto contro lo Slavia Praga in Champions League ha alimentato l’ottimismo, ma la squadra di Simone Inzaghi è consapevole che la partita di sabato a San Siro rappresenterà un banco di prova importante per confermare la solidità e la continuità di rendimento.

L’assenza significativa di Yannick Thuram, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa un mese, impone una riorganizzazione tattica.

L’opportunità che ne deriva è prontamente colta da Juan Bonny, che si candida a sostituire il francese, affiancando Lautaro Martinez in un attacco che dovrà garantire velocità e imprevedibilità.

La gerarchia offensiva, quindi, si ripropone con una nuova dinamica, dove l’esperienza di un capitano come Lautaro dovrà essere un punto di riferimento per un compagno più giovane e in cerca di spazio.

In difesa, si profilano possibili ritorni illustri.

Manuel Akanji e Stefan de Vrij, elementi chiave della linea difensiva nerazzurra, potrebbero riprendere il loro posto, rafforzando la compattezza e la capacità di gestione delle situazioni difensive.

A centrocampo, l’agilità e la visione di gioco di Henrikh Mkhitaryan sembrano destinate a garantirgli una maglia da titolare, con l’armeno che dovrà orchestrare il gioco e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco.

La giornata ad Appiano si è arricchita di un evento speciale, una visita che ha unito due mondi dello sport italiano di eccellenza.

Paola Egonu, icona indiscussa della pallavolo italiana, oro olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo con l’Italvolley, ha onorato l’Inter con la sua presenza.

La sua passione per i colori nerazzurri è ben nota e la sua visita ha portato un’energia positiva all’ambiente squadra.

L’incontro con Lautaro Martinez, culminato con il dono di una maglia personalizzata, ha rappresentato un momento di scambio e ispirazione tra due atleti di successo, ambasciatori dell’eccellenza sportiva italiana.

L’incontro sottolinea l’importanza del supporto reciproco tra diversi sport e la capacità di creare un ponte tra discipline diverse, contribuendo a diffondere valori di impegno, passione e perseveranza.