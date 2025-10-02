Inter, sfida al Cremonese: Thuram out, Bonny al via. Egonu fa visita!

giovedì 2 Ottobre 2025
Ad Appiano Gentile, l’Inter si concentra sulla cruciale sfida contro la Cremonese, ultima partita prima di una sosta che si preannuncia densa di valutazioni e riposo.
Il successo europeo ottenuto contro lo Slavia Praga in Champions League ha alimentato l’ottimismo, ma la squadra di Simone Inzaghi è consapevole che la partita di sabato a San Siro rappresenterà un banco di prova importante per confermare la solidità e la continuità di rendimento.
L’assenza significativa di Yannick Thuram, costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa un mese, impone una riorganizzazione tattica.
L’opportunità che ne deriva è prontamente colta da Juan Bonny, che si candida a sostituire il francese, affiancando Lautaro Martinez in un attacco che dovrà garantire velocità e imprevedibilità.

La gerarchia offensiva, quindi, si ripropone con una nuova dinamica, dove l’esperienza di un capitano come Lautaro dovrà essere un punto di riferimento per un compagno più giovane e in cerca di spazio.

In difesa, si profilano possibili ritorni illustri.

Manuel Akanji e Stefan de Vrij, elementi chiave della linea difensiva nerazzurra, potrebbero riprendere il loro posto, rafforzando la compattezza e la capacità di gestione delle situazioni difensive.

A centrocampo, l’agilità e la visione di gioco di Henrikh Mkhitaryan sembrano destinate a garantirgli una maglia da titolare, con l’armeno che dovrà orchestrare il gioco e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco.

La giornata ad Appiano si è arricchita di un evento speciale, una visita che ha unito due mondi dello sport italiano di eccellenza.

Paola Egonu, icona indiscussa della pallavolo italiana, oro olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo con l’Italvolley, ha onorato l’Inter con la sua presenza.
La sua passione per i colori nerazzurri è ben nota e la sua visita ha portato un’energia positiva all’ambiente squadra.
L’incontro con Lautaro Martinez, culminato con il dono di una maglia personalizzata, ha rappresentato un momento di scambio e ispirazione tra due atleti di successo, ambasciatori dell’eccellenza sportiva italiana.
L’incontro sottolinea l’importanza del supporto reciproco tra diversi sport e la capacità di creare un ponte tra discipline diverse, contribuendo a diffondere valori di impegno, passione e perseveranza.

