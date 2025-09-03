mercoledì 3 Settembre 2025
Italia, ritorno al Mondiale: Gattuso riparte da giovani e esperienza.

Redazione Aosta
L’ombra di un’assenza pluriennale incombe sull’Italia, un digiuno mondiale che risale al trionfo di Berlino nel 2006.
La nazionale, affidata alla guida di Rino Gattuso, si appresta a riaffrontare la competizione, con l’ambizione di cancellare i recenti fallimenti e di assicurarsi un posto nella prestigiosa rassegna in Nord America.

Le prossime sfide, l’incontro casalingo contro l’Estonia a Bergamo e il successivo impegno in Ungheria contro Israele, rappresentano il punto di partenza di un percorso intriso di responsabilità e di rinnovato entusiasmo.
La ricostruzione della squadra si fonda su un mix di esperienza e gioventù, un connubio volto a trasmettere continuità e a infondere fiducia.

Giovani talenti, come Pio Esposito, che all’epoca del Mondiale vinto aveva appena un anno, e Giovanni Leoni, nato poco dopo, incarnano il futuro del calcio italiano e l’anelito a riscrivere la storia.

Giovanni Fabbian, simbolo di una generazione cresciuta con l’eredità del passato, condivide l’imperativo di un ritorno al successo.

“Il Mondiale non è un’opzione, è un dovere,” ha dichiarato un giocatore, riflettendo il sentimento diffuso nello spogliatoio.
L’esperienza del passato, il ricordo del trionfo, agiscono da stimolo costante per un gruppo desideroso di onorare la maglia e di regalare gioia ai tifosi.

L’ingaggio di Leoni, promessa del calcio europeo e ora in forza al Liverpool, testimonia l’attenzione del mondo a un talento italiano, e il suo desiderio di apprendere da chi ha vissuto il sogno mondiale è un segnale di crescita e di umiltà.

Gattuso, nel suo approccio, mira a costruire un sistema di gioco solido e flessibile, alternando moduli tattici come il 4-2-3-1 e il 4-3-3 durante le prove in campo.

L’attenzione alla difesa, con Bastoni confermato come pilastro centrale, e l’impegno di Barella in mediana, sono elementi chiave.

La competizione per una maglia da titolare è intensa, in particolare in attacco, dove Kean e Retegui si contendono il posto.
L’ufficializzazione del trasferimento di Donnarumma al Manchester City rafforza ulteriormente la solidità del gruppo.
La preparazione non si limita all’aspetto tecnico-tattico.
Un incontro con l’arbitro Gianluca Rocchi ha permesso di chiarire le novità del regolamento, mentre una sessione di lavoro a porte chiuse è prevista per affinare ulteriormente la strategia.

La sfida è complessa, ma l’Italia è pronta a riprendere il suo posto tra le grandi potenze del calcio mondiale, portando con sé la passione, la storia e la speranza di un futuro glorioso.

