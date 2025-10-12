Italia verso il Mondiale: vittoria convinta in Estonia

L’Italia traccia un percorso solido verso i play-off per la Coppa del Mondo 2026, prevalendo sull’Estonia con un convincente 3-1 a Tallinn. La vittoria, sebbene non possa aspirare a soppiantare la Norvegia di Erling Haaland, ormai in una posizione di forza inequivocabile, consolida il secondo posto nel girone e spalanca le porte alla fase di qualificazione per gli ultimi posti disponibili per il prestigioso torneo statunitense-messicano-canadese.

La prestazione azzurra, orchestrata da Gennaro Gattuso, ha offerto sprazzi di gioco di qualità, evidenziando una resilienza tattica e un’applicazione atletica encomiabili.

L’incipit della partita è stato fulminante: Moise Kean, con una rapida incursione, ha sbloccato il risultato già al quinto minuto, infiammando il pubblico e infondendo fiducia alla squadra.

Purtroppo, la gioia per il gol è stata offuscata da un infortunio alla caviglia che ha costretto l’attaccante a lasciare il campo, ponendo una sfida immediata al comparto offensivo.

Il raddoppio, arrivato grazie all’abilità di Retegui, ha rappresentato una sorta di redenzione per l’attaccante, riscattando l’occasione persa dal dischetto e dimostrando carattere e determinazione.

La rete di Pio Esposito, il primo sigillo in maglia azzurra, ha poi suggellato un momento di gioia collettiva, confermando il suo potenziale e arricchendo il panorama offensivo della Nazionale.

Nonostante il risultato positivo, la retroguardia italiana ha mostrato qualche crepa, evidenziata dal gol estone di Sappinen, frutto di una disattenzione di Donnarumma.

Questo episodio sottolinea la necessità di una maggiore attenzione difensiva, soprattutto contro avversari capaci di sfruttare al meglio ogni errore.

La vittoria in Estonia non è solo un risultato numerico; è un segnale di crescita, una testimonianza della capacità dell’Italia di adattarsi alle avversità e di lottare per ogni centimetro di campo.

Il percorso verso il Mondiale 2026 è ancora lungo e irto di ostacoli, ma questa prestazione dimostra che la Nazionale è sulla strada giusta, pronta ad affrontare le sfide future con ambizione e spirito combattivo.

La partita ha inoltre offerto l’opportunità di valutare giovani talenti e sperimentare nuove soluzioni tattiche, elementi cruciali per costruire una squadra competitiva e capace di competere ai massimi livelli.