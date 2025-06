Jacobs a Turku: Ritorno al Palcoscenico delle Sue Splendori

Il ritorno alle competizioni all’aria aperta di Marcell Jacobs si preannuncia un evento carico di significato. Domani, a Turku, in Finlandia, l’azzurro si presenterà ai blocchi di partenza per i 100 metri, tappa Gold del Continental Tour, in un impianto che lo ha già visto protagonista di prestazioni memorabili. La pista di Turku non è solo uno scenario, ma un palcoscenico intriso di storia personale per lo sprinter delle Fiamme Oro.Ricordiamo il 2020, quando Jacobs trionfò con un tempo di 10.11, e successivamente l’estate del 2022, un anno che lo vide esprimere il suo talento con due corse sotto i dieci secondi: 9.99 in batteria e un clamoroso 9.92 in finale, un risultato che stabilì il suo record personale assoluto al di fuori del contesto olimpico. Questi tempi, in un contesto di ricerca continua dell’eccellenza, si collocano in un quadro più ampio che include i suoi trionfi a Tokyo (9.80 e 9.84) e il quinto posto a Parigi, pietre miliari di una carriera in costante evoluzione.Il ritorno alle competizioni sotto il cielo aperto giunge dopo 134 giorni di attesa, a partire dall’ultima gara indoor a Boston, dove aveva toccato il cronometro con 6.69 e 6.63 il 2 febbraio. Questo periodo è stato segnato anche da un infortunio che ha posticipato il suo debutto estivo, alimentando l’attesa dei suoi numerosi sostenitori.La competizione di domani non è solo un rientro, ma un banco di prova per valutare la sua condizione fisica e la sua preparazione tecnica. Jacobs affronterà una batteria impegnativa, con avversari di spicco come il sudafricano Benjamin Richardson, il velocissimo giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il canadese Jerome Blake. Nell’altra batteria, la competizione si preannuncia altrettanto agguerrita, con la presenza del canadese Andre De Grasse, il ghanese Benjamin Azamati e lo statunitense Kyree King. La finale, fissata per le 19:06 ora italiana, promette di essere un momento culminante, un’occasione per riscontrare il livello di forma e l’aggressività agonistica che lo hanno portato a raggiungere l’apice del successo. Sarà interessante osservare come Jacobs si posizionerà in questo contesto, e quali segnali invierà in vista delle prossime sfide.