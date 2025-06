Juric all’Atalanta: rispetto per Gasperini e nuova era

L’arrivo di Ivan Juric a Bergamo segna una transizione significativa per l’Atalanta, un club che ha scolpito la propria identità calcistica sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L’incontro tra i due allenatori, breve ma denso di significato, rivela una cortesia e un rispetto reciproco, dove Gasperini ha esplicitamente voluto evitare un’eccessiva influenza sul successore. Questo gesto, lungi dall’essere un semplice atto di cortesia, testimonia una maturità e una comprensione profonda del ruolo dell’allenatore, al di là della mera trasmissione di tattiche e schemi.Juric, con la sua visione, intende innestare una propria impronta, pur riconoscendo e valorizzando l’eredità lasciata. La sua esperienza, contrassegnata da precedenti capitoli, seppur complessi, alla Roma e in Premier League, rappresenta un bagaglio di conoscenze e consapevolezze che lo rendono determinato ad affrontare la nuova sfida. Le difficoltà incontrate in precedenza, lungi dall’essere vissute come un fallimento, sono state assorbite come lezioni preziose, forgiando una resilienza e una capacità di analisi che lo preparano a costruire un progetto solido e duraturo.L’Atalanta, percepita da Juric come una “grande famiglia”, si presenta come un ambiente culturalmente ricco e stimolante, dove la coesione e la trasparenza sono valori imprescindibili. L’interlocuzione con il direttore sportivo, proveniente dal panorama sportivo americano, ha permesso di apprezzare prospettive inedite e di integrare approcci innovativi alla gestione del club. La rosa a disposizione appare equilibrata e competitiva, suggerendo la possibilità di affinare ulteriormente i dettagli, piuttosto che stravolgere radicalmente l’approccio.L’ambizione di Juric si traduce in un’Atalanta “vincente”, proiettata a perpetuare la traiettoria di successi intrapresa negli anni precedenti. La sua visione calcistica si identifica con la passione dei tifosi, aspirando a una squadra che incarni i principi di intensità, aggressività e costante ricerca della vittoria. Questa convergenza di obiettivi sottolinea la volontà di creare un legame profondo con la tifoseria, condividendo la stessa sete di competizione.Il focus sulla stagione futura rivela una riflessione profonda sulle esperienze passate. L’esperienza negativa a livello sportivo, pur dolorosa, ha contribuito a rafforzare il carattere e la consapevolezza del tecnico croato. La Premier League, con il suo livello di competizione elevatissimo, ha rappresentato una vera e propria scuola di calcio, fornendo un’analisi spietata delle proprie capacità. La possibilità di iniziare un progetto da zero, di plasmare una squadra secondo le proprie idee, rappresenta un elemento cruciale per il successo a lungo termine.Sul fronte del mercato, Juric si dimostra pragmatico, esprimendo fiducia nelle scelte della società e rinunciando a formulare richieste specifiche. La possibilità di mantenere giocatori chiave come Ederson e Lookman suggerisce una visione di continuità e di valorizzazione del talento interno. La Champions League, infine, suscita curiosità e stimolo, rappresentando una sfida intrigante dal punto di vista tattico e strategico, con la necessità di studiare attentamente gli avversari e di adattare il proprio gioco in funzione delle diverse avversità. La sfida è complessa, ma l’entusiasmo e la determinazione di Juric fanno presagire un futuro ricco di emozioni per l’Atalanta.