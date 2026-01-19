Juventus, corsa a Mateta: l’affare è complicato, ma c’è En-Nesyri

- Advertisement -

La delusione di Cagliari, amplificata da una cronica sterilità in avanti, ha spinto la Juventus a una ricerca spasmodica di soluzioni offensive.

L’obiettivo primario, al momento, è Jean-Philippe Mateta, punta centrale del Crystal Palace.

L’operazione, individuata con urgenza dal nuovo staff tecnico di Spalletti, si configura come una sfida complessa, con la dirigenza bianconera intenzionata a formulare un’offerta aggressiva per il talentuoso attaccante francese.

La strategia prevede un prestito oneroso, stimato in due milioni di euro, legato all’inserimento di un obbligo di riscatto, la cui valutazione finale – fissata a 28 milioni – sarà subordinata alla qualificazione della Juventus alla competizione europea, ovvero l’Europa League.

Questa condizione riflette non solo la necessità di una valutazione attenta dell’investimento, ma anche l’ambizione di legare l’arrivo di un giocatore di profilo a risultati sportivi concreti.

Nonostante l’interesse manifestato dalla Juventus, il Crystal Palace si sta dimostrando restio a cedere il proprio giocatore, valutandolo con occhio critico.

Tuttavia, l’esistenza di un accordo di massima con Mateta stesso rappresenta un fattore determinante, un elemento che potrebbe influenzare positivamente l’esito delle trattative, spostando l’ago della bilancia a favore dei bianconeri.

Questo accordo preliminare testimonia l’interesse e la disponibilità del giocatore a vestire la maglia della Juventus, un segnale forte per il club inglese.

Consapevoli della possibile ostilità del Crystal Palace, la dirigenza juventina ha già delineato un piano alternativo.

L’attenzione si è quindi spostata su Youssef En-Nesyri, prolifico centravanti marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe.

En-Nesyri, noto per il suo fisico imponente, la sua capacità di finalizzazione e il suo istinto da rapace in area di rigore, rappresenta un profilo differente da Mateta, ma ugualmente efficace per risolvere le problematiche offensive della squadra.

La sua presenza in rosa garantirebbe alla Juventus una maggiore versatilità tattica e una diversa interpretazione del ruolo di attaccante.

La valutazione di En-Nesyri è in corso, con l’obiettivo di capire se le sue caratteristiche si adattino al meglio alle esigenze del progetto tecnico di Spalletti, tenendo conto anche del budget a disposizione.

La ricerca di un attaccante di spessore, capace di sbloccare le partite e di dare maggiore concretezza al gioco bianconero, rimane una priorità assoluta per la Juventus, in un mercato che si preannuncia intenso e competitivo.