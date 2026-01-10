Juventus, mercato a caccia di rinforzi: regista, attaccante e terzino.

- Advertisement -

La Juventus, con una visione strategica orientata al rafforzamento del proprio organico, sta conducendo un’indagine approfondita sul mercato, focalizzandosi su tre aree cruciali: il centrocampo, l’attacco esterno e la difesa laterale.

L’acquisizione di un regista capace di orchestrare il gioco e imporre ritmi sostenuti si rivela una priorità, benché l’interesse per Guido Rodríguez, talentuoso mediano attualmente in forza al West Ham United, sia complicato da una situazione contrattuale complessa e da una valutazione economica elevata.

Il giocatore, noto per la sua abilità nel recupero palla e la visione di gioco, rappresenterebbe un elemento di grande valore tecnico, capace di dare maggiore equilibrio e metronomia al comparto centrale.

Parallelamente, la dirigenza bianconera sta esplorando opzioni per l’attacco esterno, con particolare attenzione a Yannick Ferreira Carrasco, attaccante belga che vanta un curriculum internazionale e un’esperienza significativa in club di alto livello, come l’Atletico Madrid.

Nonostante la sua attuale militanza nell’Al Shabab, la Juventus valuta il suo potenziale offensivo e la sua capacità di creare superiorità numerica, elementi cruciali per una manovra più imprevedibile e pericolosa.

L’analisi del suo rendimento attuale e la disponibilità a ricoprire un ruolo di titolare saranno fattori determinanti nella decisione finale.

Tuttavia, l’emergenza in difesa, in particolare sulla fascia sinistra, spinge la Juventus a concentrare energie anche nella ricerca di un terzino di spessore.

La necessità di un giocatore in grado di garantire sia solidità difensiva che propensione all’inserimento offensivo, con capacità di cross e gestione della palla, sta restringendo il campo delle possibili scelte.

L’obiettivo non è semplicemente colmare una lacuna, ma aggiungere qualità e dinamismo a una linea difensiva che necessita di maggiore affidabilità e versatilità.

La ricerca si estende a profili in grado di interpretare al meglio le esigenze tattiche di mister Allegri, garantendo sia competizione interna che un adeguato supporto ai compagni di squadra.

La profondità del mercato internazionale viene scrupolosamente analizzata per individuare il giocatore capace di incarnare al meglio queste caratteristiche e contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi stagionali.