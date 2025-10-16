Juventus sotto inchiesta UEFA: il FFP al vaglio.

La Federazione Internazionale Calcistica Associata (UEFA) ha avviato un’indagine formale nei confronti della Juventus Football Club S.

p.

A.

in relazione al rispetto dei parametri del Financial Fair Play (FFP).

La società bianconera ha ufficialmente riconosciuto la comunicazione da parte dell’organo di governo del calcio europeo, specificando che la procedura disciplinare è scaturita da un’analisi approfondita del bilancio consolidato relativo al 30 giugno 2025.

Questo intervento dell’UEFA rappresenta un ulteriore sviluppo in una vicenda complessa che ha coinvolto la Juventus negli anni, a seguito delle indagini “Prisma” e “Plusvalenze”, che hanno portato a sanzioni e condanne in ambito nazionale.

Il FFP, introdotto dall’UEFA nel 2011, mira a garantire la sostenibilità finanziaria dei club partecipanti alle competizioni europee, limitando le spese in rapporto alle entrate e scoraggiando l’indebitamento eccessivo.

L’indagine UEFA si concentra ora su elementi finanziari specifici del triennio 2021-2023, ma estendendosi fino al 2025.

Le accuse potenziali riguardano non solo la corretta gestione del capitale e la trasparenza nelle operazioni di mercato, ma anche la valutazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori, un aspetto che ha già sollevato interrogativi in passato.

La metodologia utilizzata per determinare il valore dei giocatori e la loro successiva rivendita potrebbero essere al centro della verifica, con l’obiettivo di accertare se tali operazioni siano state effettuate in maniera artificiale per gonfiare i ricavi e migliorare l’apparente situazione finanziaria del club.

Le implicazioni di una potenziale violazione del FFP sono significative.

A seconda della gravità delle infrazioni riscontrate, la Juventus potrebbe essere soggetta a sanzioni pecuniarie, limitazioni nell’iscrizione a competizioni europee (come la Champions League o l’Europa League), riduzione del monte stipendi o persino l’esclusione dalle coppe continentali.

Al di là delle immediate conseguenze legali e sportive, l’inchiesta solleva interrogativi più ampi sulla governance del calcio e sulla necessità di una maggiore trasparenza e rigore nella gestione finanziaria dei club.

Il caso Juventus, seppur isolato, contribuisce a mettere in luce le debolezze di un sistema che, pur con l’introduzione del FFP, fatica a garantire una competizione equa e sostenibile nel lungo periodo.

La vicenda rappresenta un banco di prova cruciale per l’UEFA e per la sua capacità di far rispettare le regole e di ripristinare la credibilità del sistema calcistico europeo, non solo nei confronti dei tifosi, ma anche delle istituzioni e degli stakeholder internazionali.

L’esito dell’indagine e le eventuali sanzioni applicate avranno un impatto non trascurabile sull’immagine della Juventus e sulla sua futura pianificazione strategica a livello nazionale ed europeo.