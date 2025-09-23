Juventus, svolta ‘Prisma’: via libera ai patteggiamenti

Il Tribunale di Roma ha autorizzato l’accesso a accordi di collaborazione con la giustizia per diversi ex dirigenti della Juventus, segnando una svolta significativa nell’indagine ‘Prisma’, che indaga su presunte manipolazioni contabili relative a operazioni di cessione e acquisizione di calciatori.

Questa decisione del giudice unico preliminare (GUP) apre la strada a una revisione dei capi d’imputazione e delle strategie difensive di coloro che sono stati coinvolti nell’inchiesta, originariamente incentrata su presunte irregolarità nella gestione delle plusvalenze.

L’indagine ‘Prisma’, condotta dalla Procura di Torino, ha inizialmente sollevato accuse di falsità in bilancio e manipolazione del mercato, con l’ipotesi che la Juventus, attraverso pratiche contabili complesse e non trasparenti, avesse alterato artificialmente il valore dei giocatori per gonfiare i profitti e presentare una situazione finanziaria più rosea rispetto alla realtà.

In sostanza, si sospetta che operazioni di cessione e acquisizione di giocatori siano state strutturate in modo da generare plusvalenze fittizie, utili a presentare i bilanci in una luce più favorevole, con conseguenze potenziali sulla valutazione della società e sull’accesso al mercato finanziario.

L’autorizzazione ai patteggiamenti, ovvero agli accordi di collaborazione con la giustizia, rappresenta un elemento dirompente nel procedimento.

La collaborazione di alcuni degli imputati potrebbe portare alla luce dettagli cruciali sulle dinamiche interne alla Juventus e sulle modalità con cui sono state effettuate le operazioni finanziarie contestate.

I testimoni collaboratori, fornendo informazioni dettagliate e documentazione, potrebbero permettere di ricostruire il quadro completo delle presunte irregolarità, identificando responsabili e confermando o smentendo le accuse.

La decisione del GUP solleva interrogativi sulla potenziale incidenza di queste collaborazioni sui termini della vicenda.

Potrebbe emergere una revisione delle responsabilità individuali, con una possibile riqualificazione dei reati contestati.

È possibile che alcuni degli imputati, in cambio della collaborazione, vedano ridotte le pene o addirittura assolti, mentre altri potrebbero subire conseguenze più pesanti a seconda del ruolo che è emerso durante le indagini.

L’inchiesta ‘Prisma’ non riguarda solo la Juventus, ma anche altri club coinvolti in pratiche simili.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di controlli e verifiche sulla gestione finanziaria delle società sportive italiane, evidenziando la crescente attenzione delle autorità di vigilanza alla trasparenza e alla correttezza delle operazioni economiche nel mondo del calcio.

L’esito di questa vicenda avrà un impatto significativo non solo sulla Juventus, ma sull’intero sistema sportivo italiano, influenzando le pratiche di gestione finanziaria e l’etica nel mondo del calcio.

La collaborazione con la giustizia, se comprovata e dettagliata, potrebbe contribuire a una maggiore consapevolezza e a una revisione delle pratiche contabili e finanziarie all’interno delle società sportive.