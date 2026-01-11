Kristoffersen domina la prima manche ad Adelboden

- Advertisement -

La prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo ad Adelboden ha visto il norvegese Henrik Kristoffersen imporsi con una performance impeccabile, cronometrando 56.65.

Una leadership consolidata in una giornata alpina carica di contrasti: la pista, notoriamente impegnativa, si è rivelata particolarmente insidiosa, con un tratto finale a muro che ha messo a dura prova i concorrenti.

L’arrivo del sole, pur migliorando le condizioni visive, non ha attenuato la difficoltà del percorso, accentuando le sfumature e rendendo la traiettoria cruciale per evitare penalità.

La sfida si è presentata subito agguerrita, con i primi concorrenti a confrontarsi con una neve densa e irregolare.

Kristoffersen, con una guida precisa e un feeling perfetto con gli sci, ha saputo gestire al meglio le asperità, imprimendo un ritmo vertiginoso e ottenendo un vantaggio significativo.

Dietro al leader scandinavo, la battaglia per le posizioni di vertice si è infiammata.

Il connazionale Atle Lie McGrath, autore di una prova solida e tecnica, si è piazzato al secondo posto con 56.93, dimostrando la grande competitività del team norvegese.

La lotta per il podio è stata resa ancora più incerta dall’incredibile performance del giovane finlandese Eduard Hallberg, giunto a completare il tracciato con un distacco di soli 0.01 secondi dal norvegese McGrath, fermando il cronometro a 56.94.

La sua presenza in classifica, a così giovane età, testimonia l’emergere di nuovi talenti nello sci alpino.

La competizione, con questi primi risultati, si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.

La seconda manche, che si svolgerà a breve, sarà cruciale per definire il vincitore e le posizioni finali.

La pressione sarà alta per tutti i concorrenti, chiamati a migliorare la propria performance e a evitare errori in una pista che non perdona.

La capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del manto nevoso e la precisione nella gestione delle curve a muro saranno le chiavi per raggiungere il successo.

La sfida ad Adelboden promette emozioni forti e un’analisi approfondita del valore e delle strategie dei migliori slalomisti al mondo.