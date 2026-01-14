Lakers-Hawks: Intesa James-Dončić illumina la rinascita californiana.

- Advertisement -

La ripresa dei Los Angeles Lakers, segnata dalla vittoria schiacciante contro gli Atlanta Hawks (141-116), proietta una luce nuova sulla chimica in evoluzione tra LeBron James e Luka Dončić.

La prestazione dei due fuoriclasse non è stata semplicemente un ritorno alla vittoria dopo una serie di delusioni, ma un’esibizione di intesa e complementarità che sembra destinata a ridefinire le aspettative per la squadra californiana.

James, con una performance vicina alla tripla doppia (31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi), ha orchestrato il gioco con maestria, distribuendo il pallone e creando opportunità per i compagni.

Dončić, dal canto suo, ha aggiunto 27 punti e 12 assist, dimostrando una visione di gioco e un quoziente di assist che raramente si vedono nel panorama NBA.

La loro capacità di trovare l’altro in situazioni di pressione e di sfruttare al meglio i punti di forza individuali rappresenta un elemento cruciale per il futuro dei Lakers.

La frustrazione per la sconfitta si è riflessa chiaramente in Atlanta, dove i 26 punti di Nickeil Alexander-Walker e i 25 di CJ McCollum, pur encomiabili, non sono stati sufficienti a contrastare la forza complessiva di Los Angeles.

La squadra georgiana, incapace di contenere l’esplosività dei Lakers, ha subito un passivo di 32 punti nel corso della partita, evidenziando le criticità che necessitano di una rapida soluzione.

Parallelamente, la partita tra Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves ha riservato un risultato inatteso.

I Bucks, guidati da un Giannis Antetokounmpo in formato decente (25 punti, 8 rimbalzi, 5 assist), si sono lasciati umiliare dai Timberwolves, privi di due pilastri come Anthony Edwards e Rudy Gobert.

Il 139-106 finale parla chiaro: una debacle che solleva interrogativi sulla tenuta mentale e fisica di Milwaukee, e che sottolinea come, anche con giocatori di talento, l’assenza di coesione e di un piano di gioco efficace possa portare a risultati disastrosi.

La vittoria dei Timberwolves, ottenuta con risorse ridotte, testimonia l’importanza del collettivo e della resilienza in un campionato competitivo come la NBA.

La serata, quindi, ha offerto spunti di riflessione contrastanti: la rinascita dei Lakers grazie all’intesa tra due superstar e la sorprendente sconfitta dei Bucks, che apre un dibattito sulla loro reale ambizione nel campionato.