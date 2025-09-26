Lazio in emergenza al Ferraris: assenze shock per Sarri

La formazione laziale che scenderà in campo al Ferraris di Genova per affrontare il Genoa di Patrick Vieira si presenta gravata da un’inattesa concatenazione di assenze, una vera e propria sferzata che mette a dura prova la profondità e la flessibilità tattica del gruppo allenato da Maurizio Sarri.

L’emergenza, lungi dall’essere una semplice questione di singoli indisponibili, rischia di rimodellare l’approccio strategico della squadra biancoceleste, costringendo l’allenatore a soluzioni improvvisate e a un’attenta gestione delle energie residue.

L’impossibilità di contare su Mohamed Kovar, squalificato a seguito di un’espulsione controversa nella precedente partita, priva la mediana di un elemento chiave, un punto di riferimento per l’equilibrio e la costruzione del gioco.

La sua assenza si aggiunge a quella di due altri giocatori importanti: il centrocampista offensivo Antonin Belahyane, sospeso per un’ammonizione eccessiva, e il talentuoso Mathieu Guendouzi, anch’egli squalificato per comportamento antisportivo.

Questi tre giocatori rappresentano un’importante perdita di dinamismo e creatività a centrocampo, forzando Sarri a ridisegnare gli schemi di gioco e a sperimentare nuove combinazioni.

La situazione non si fa meno complessa con gli infortunati.

Il giovane Dele-Bashiru è costretto a fermarsi a causa di una lesione al bicipite femorale, un infortunio muscolare che rischia di prolungare i tempi di recupero e comprometterne la partecipazione alle prossime sfide.

Analogamente, Youssef Rovella, nonostante la scelta di non sottoporsi immediatamente ad intervento chirurgico per risolvere un problema muscolare ricorrente, necessita di un periodo di riposo, escludendolo dalla trasferta ligure.

Questa scelta, pur mirata a evitare un’assenza più lunga, preclude comunque la sua disponibilità immediata.

L’emergenza in difesa e a centrocampo costringe Sarri a valutare attentamente l’impiego di elementi meno rodati e a ponderare l’utilizzo di giocatori in ruoli non propri, con il rischio di compromettere l’affidabilità e la coesione del reparto.

La trasferta contro il Genoa, squadra ambiziosa e ben organizzata, si presenta quindi come una prova di resilienza per la Lazio, chiamata a dimostrare carattere e spirito di squadra per superare le avversità e conquistare punti fondamentali in una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

La capacità di adattamento e la prontezza di chi subentrerà agli assenti saranno determinanti per affrontare una partita che, al di là del risultato, rappresenterà un banco di prova importante per la crescita e la maturazione dell’intera squadra.