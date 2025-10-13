Lazio, smentite le voci su investitori qatarioti: la società è salda.

La Società Sportiva Lazio intende dirimere con fermezza una narrazione distorta e infondata che circola insistentemente nel panorama mediatico e finanziario.

In una dichiarazione ufficiale, la società smentisce categoricamente qualsiasi contatto, trattativa preliminare o manifestazione di interesse da parte di investitori qatarioti o di qualsiasi altro soggetto estero, sia in territorio italiano che all’estero, finalizzata all’acquisizione di partecipazioni societarie.

Le voci che si sono diffuse, presentate come potenziali accordi o negoziati in corso, si rivelano prive di qualsiasi base fattuale e sono qualificate come tentativi deliberati di creare scompiglio.

Questi sforzi mirano a minare la stabilità della società, a generare confusione tra i tifosi e a manipolare il valore del titolo azionario quotato in borsa.

La dirigenza e l’azionista di maggioranza della Lazio diffidano con la massima solennità chiunque diffonda, amplifichi o supporti tali notizie infondate, considerandole potenzialmente dannose per la reputazione dell’istituzione e per il corretto funzionamento del mercato finanziario.

La società ha avviato segnalazioni formali alle autorità di vigilanza finanziaria e alle autorità giudiziarie, con l’obiettivo di identificare le fonti di queste voci e di accertare le responsabilità di chi vi è coinvolto.

Queste azioni sono volte a tutelare la trasparenza dei mercati e a garantire il rispetto delle normative vigenti.

La Lazio si impegna a proseguire le proprie attività con la stessa serietà, solidità e trasparenza che l’hanno sempre contraddistinta.

La società è saldamente ancorata a un percorso di crescita e sviluppo organico, volto a superare le sfide future con una visione strategica e una gestione responsabile, senza necessità di ristrutturazioni improprie o interventi esterni non richiesti.

L’attenzione rimane focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi sportivi e societari, nel pieno rispetto degli obblighi nei confronti di tutti gli azionisti e con l’impegno costante verso la comunità biancoceleste.