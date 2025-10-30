Leao in dubbio: Milan in ansia per la sfida alla Roma

La seduta di allenamento del Milan ha offerto un quadro di incertezza che grava sulla potenziale formazione rossonera in vista del cruciale impegno contro la Roma.

Rafael Leao, elemento imprescindibile del gioco offensivo milanista, non ha preso parte alla sessione con i compagni, sollevando interrogativi sulla sua disponibilità per la sfida domenicale al San Siro.

La sua uscita dal campo al riposo durante il recente confronto con l’Atalanta non era stata casuale, ma dettata da una condizione fisica non ottimale.

L’attaccante portoghese, infatti, sta affrontando un’infiammazione all’anca, un problema che impone cautela e solleva preoccupazioni in vista di un match di altissima importanza come quello contro i giallorossi.

La presenza di Leao non è soltanto una questione di ammissione o meno alla formazione di partenza; è una questione di efficacia.

Un Leao al 100% rappresenta un’arma offensiva dirompente, capace di sbilanciare qualsiasi difesa con la sua velocità, il dribbling e la capacità di creare occasioni da gol.

La sua assenza, o una sua presenza non pienamente efficiente, impoverirebbe sensibilmente le opzioni tattiche a disposizione di mister Pioli, costringendo il tecnico a ripensare l’approccio alla partita.

L’infiammazione all’anca, seppur non drammatica, richiede un attento monitoraggio e una gestione accurata.

I medici rossoneri stanno lavorando a stretto contatto con il giocatore per valutare l’evoluzione della situazione e decidere se concedergli riposo, optando per un percorso di recupero più conservativo, o tentare comunque la sua presenza in campo, rischiando però di aggravare il problema.

La sfida contro la Roma, valida per una fase cruciale del campionato, presenta una posta in gioco elevatissima.

Un successo permetterebbe al Milan di consolidare il proprio posizionamento in classifica e di avvicinarsi ulteriormente alla vetta, mentre una sconfitta potrebbe compromettere seriamente le ambizioni rossonere.

In questo contesto, la condizione di Rafael Leao assume un’importanza strategica e tattica notevole, e la sua possibile assenza rappresenta un fattore di incertezza che potrebbe influenzare significativamente l’esito del match.

La decisione finale, in merito alla sua partecipazione, sarà presa nelle prossime ore, dopo un’ulteriore valutazione delle sue condizioni fisiche.