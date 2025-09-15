Longevità nel calcio: l’esperienza batte i limiti dell’età?

L’immagine di Francesco Totti, ancora in grado di incantare sui campi a quasi quarant’anni, o quella di Gianluigi Buffon, leggenda indiscussa che ha prolungato la sua carriera sfidando i limiti biologici, evoca un interrogativo che si fa sempre più pressante nel panorama calcistico contemporaneo: l’età è davvero un fattore determinante nel declino delle prestazioni? L’ultimo atto di Luka Modrić, autore di una prestazione cruciale nel weekend proprio contro il Milan, non appena compiuti i quarant’anni, sembra dare una risposta inequivocabile: no.

La Serie A, osservata con sospetto da chi teme una diminuzione della sua competitività, si presenta dunque come un laboratorio in cui l’esperienza e la maturità atletica sembrano poter compensare, e talvolta superare, la perdita di velocità e potenza fisica.

Questa tendenza non è un fenomeno isolato.

Molti altri giocatori, sparsi in diversi campionati, stanno riscrivendo le regole della longevità calcistica, dimostrando che la capacità di leggere il gioco, la visione strategica e la resistenza mentale possono diventare armi potentissime anche quando il corpo non risponde più come un tempo.

La Serie A, in particolare, si configura come un contesto favorevole a questa evoluzione, dove la tattica e l’organizzazione di gioco assumono un ruolo preminente, valorizzando l’intelligenza e l’esperienza dei giocatori.

La riflessione si arricchisce ulteriormente quando si considera il parere di Dino Zoff, figura iconica del calcio italiano e campione del mondo a quell’età che molti considererebbero di pensionamento sportivo: i quarant’anni.

La sua voce autorevole, proveniente direttamente da un’esperienza di prima mano, smentisce l’ipotesi di un livellamento al ribasso del campionato italiano.

Zoff, con la sua visione strategica affinata da decenni di calcio, sottolinea come la modernità del gioco imponga un approccio differente, dove la gestione delle energie e la preparazione fisica personalizzata permettano ai giocatori di prolungare la loro carriera ad alti livelli.

L’avvento di metodologie di allenamento sempre più sofisticate, l’attenzione alla nutrizione, i progressi nella medicina sportiva e una maggiore consapevolezza dell’importanza del recupero fisico e mentale contribuiscono tutti a questo fenomeno.

Non si tratta solo di longevità, ma di un’evoluzione nel modo di intendere il calcio, dove l’esperienza diventa un valore aggiunto, capace di compensare la perdita di alcune qualità atletiche puramente fisiche.

I giovani talenti possono imparare molto da questi veterani, assorbendo la loro conoscenza del gioco e la loro capacità di gestire la pressione.

In definitiva, la longevità di giocatori come Totti, Buffon e Modrić non è un’eccezione, ma un segnale di un cambiamento profondo nel calcio moderno, un’opportunità per celebrare l’esperienza e la resilienza di atleti che hanno dedicato la loro vita a questo sport.

La Serie A, con la sua storia e la sua tradizione, si offre come palcoscenico privilegiato per assistere a questo spettacolo, un invito a rivalutare i confini della performance sportiva e a riconoscere il valore inestimabile della maturità calcistica.