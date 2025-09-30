martedì 30 Settembre 2025
Luca Banchi CT: nuova era per la nazionale italiana di basket.

Redazione Aosta
La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha inaugurato una nuova fase per la sua rappresentativa maschile nazionale, affidando l’incarico di Commissario Tecnico a Luca Banchi.
La decisione, accolta con plauso nel panorama cestistico italiano, segna un punto di rottura rispetto al passato e proietta la nazionale verso un futuro costellato di ambizioni.
L’accordo di collaborazione tecnica, della durata triennale, sancisce l’inizio di un percorso volto a rinnovare il modello di gioco e a costruire una squadra competitiva a livello europeo e mondiale.

Banchi, proveniente da una solida carriera di allenatore in Italia e in Europa, porta con sé una filosofia improntata all’equilibrio tra esperienza e innovazione, tra consolidamento dei talenti esistenti e valorizzazione delle nuove leve.
La sua nomina non è casuale.
Banchi ha dimostrato, nel corso degli anni, una profonda conoscenza del gioco, una capacità di leadership riconosciuta e un approccio pragmatico alla gestione di un gruppo, elementi cruciali per affrontare le sfide che attendono la nazionale.
La sua precedente esperienza alla guida di squadre come Cantù, Milano e Dolomiti Energia Trento, unitamente al recente successo con la Virtus Bologna, lo hanno forgiato come uno degli allenatori più preparati e rispettati del panorama italiano.

La presentazione ufficiale del nuovo CT è prevista per venerdì 3 ottobre, alle ore 11:30, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma.
L’evento rappresenterà un’occasione per il tecnico toscano di delineare le sue prime strategie, condividere la sua visione per la nazionale e interagire con i media e i rappresentanti delle istituzioni sportive.
L’accordo triennale, oltre a garantire stabilità e continuità al progetto, offre a Banchi l’opportunità di costruire un sistema di gioco solido e duraturo, in grado di competere ai massimi livelli.

La FIP, da parte sua, esprime la fiducia nella capacità del nuovo CT di riportare entusiasmo e successi alla nazionale, sfruttando al meglio il potenziale dei talenti italiani e costruendo un futuro luminoso per il basket tricolore.
Si prevede un’attenzione particolare alla costruzione di un solido sistema di scouting e formazione dei giovani, elementi fondamentali per garantire un ricambio generazionale continuo e di qualità.

L’obiettivo è chiaro: riportare l’Italia protagonista nel basket internazionale.

