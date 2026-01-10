Macclesfield FC: Davide batte Golia, una favola inglese.

- Advertisement -

Un’impresa calcistica che trascende i numeri, una favola moderna intessuta di resilienza e speranza: il Macclesfield FC, formazione militante nella National League North, sesta divisione del calcio inglese, ha compiuto un’incredibile rimonta eliminando, con un risultato di 2-1, il Crystal Palace, campione in carica dell’FA Cup, la prestigiosa competizione calcistica più antica del mondo.

La differenza di 117 posizioni in classifica tra le due squadre – un abisso che testimonia la disparità di risorse, strutture e ambizioni – amplifica la portata di questo evento, capace di scuotere le fondamenta del calcio inglese e di alimentare il mito del “David” che sfida e abbatte il “Golia”.

L’avvio del match ha visto il Macclesfield FC, guidato da una determinazione palpabile, trovare il vantaggio grazie a un colpo di testa preciso del capitano Paul Dawson al 43° minuto.

La rete ha galvanizzato la squadra e acceso la passione dei tifosi, gremiti nel piccolo e storico Moss Rose Stadium.

La pressione del Crystal Palace si è fatta sentire nella ripresa, culminando nel gol del pareggio, frutto di una deviazione fortuita che ha beffato Walter Benitez, l’esperto portiere, già provato dalle difficoltà di una stagione complessa.

L’entusiasmo dei tifosi del Macclesfield, che intonavano cori a sostegno della squadra, si è tramutato in estasi quando, nei minuti finali di recupero, Yeremi Pino, con una punizione magistrale, ha fissato il punteggio sull’agognato 2-1.

Un gol che ha siglato un trionfo inaspettato, un’iniezione di fiducia per un club che solo cinque anni prima è rinato dalle ceneri del Macclesfield Town, un’altra realtà calcistica locale costretta al fallimento.

La rinascita del Macclesfield FC è il racconto di un’intera comunità, un simbolo di speranza e perseveranza incarnato dalla figura di Robert Smethurst, l’imprenditore locale che ha creduto nel progetto e che, con il suo sostegno, ha permesso a questo club di rialzarsi e di scrivere una pagina indelebile nella storia dell’FA Cup.

Questa favola calcistica non è solo una vittoria sportiva, ma un monito: nel mondo del calcio, come nella vita, anche le sfide apparentemente insormontabili possono essere superate con passione, dedizione e un pizzico di magia.

Un’iniezione di ottimismo per tutti coloro che credono nel potere dello sport come strumento di riscatto e di unità.