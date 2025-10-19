Manchester United stordisce Liverpool: crisi Reds, boccata d’ossigeno per gli United

Il confronto tra Manchester United e Liverpool, svoltosi all’iconica Anfield Road, si è concluso con una vittoria inaspettata per gli ospiti, 2-1, segnando una crisi di risultati preoccupante per i Reds.

La sconfitta, la terza consecutiva in Premier League e la quarta se consideriamo l’eliminazione dalla Champions League contro il Galatasaray, evidenzia le difficoltà di una squadra in transizione, costretta a ricostruire un’identità dopo anni di dominio.

Il gol vittoria di Harry Maguire, al 39° minuto del secondo tempo, ha sancito un risultato che mancava agli United dal lontano 2016.

Un gol che ha gelato Anfield e ha alimentato le speranze di una squadra desiderosa di risalire la classifica.

In precedenza, Bryan Mbeumo aveva scosso il Liverpool con un gol lampo, subito annullato dal pareggio di Cody Gakpo al 33° minuto.

Il risultato rappresenta un duro colpo per il Liverpool di Arne Slot, ancora in cerca di stabilità e coerenza dopo un mercato estivo particolarmente attivo, con investimenti che hanno superato i 450 milioni di sterline.

L’incapacità di trovare il giusto equilibrio tra i nuovi acquisti e i giocatori consolidati è evidente, e solleva interrogativi sulla capacità di Slot di plasmare una squadra vincente.

Le difficoltà nel consolidare una solida identità di gioco, unita a una fragilità difensiva inaspettata, accentua ulteriormente le preoccupazioni.

Per il Manchester United, questa vittoria è un balsamo per l’animo e un’iniezione di fiducia, consentendo alla squadra di Erik ten Hag di risalire in decima posizione in classifica e alleviare, almeno temporaneamente, la pressione sull’allenatore, che aveva visto la sua posizione messa seriamente in discussione.

La prestazione, sebbene non priva di aree di miglioramento, dimostra un ritrovato spirito combattivo e la capacità di reagire anche nei momenti più difficili.

La vittoria ad Anfield, un crocevia storico del calcio inglese, può rappresentare un punto di svolta nella stagione, un segnale che il progetto di ten Hag, pur tra mille difficoltà, può ancora dare i suoi frutti.

Il percorso resta impervio, ma l’eco di questa vittoria risuonerà a lungo a Old Trafford.