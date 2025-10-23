Marta Bassino, brutto infortunio: frattura e stop, Olimpiadi a rischio?

La carriera di Marta Bassino, pilastro del gigantismo femminile italiano, si è interrotta bruscamente con un evento traumatico che la costringe a una pausa forzata.

La caduta in allenamento a Val Senales, avvenuta in circostanze ancora in via di accertamento, ha causato una frattura del piatto tibiale, richiedendo un intervento chirurgico eseguito nella tarda serata.

La Bassino, sportiva abituata a superare ostacoli e a raccogliere successi significativi, ha espresso la propria determinazione ad affrontare questa nuova, inattesa sfida con il medesimo spirito combattivo che l’ha contraddistinta nel corso degli anni.

La sua parabola sportiva è stata finora illuminata da una notevole fortuna, un fattore che ha contribuito a preservarla da infortuni di rilievo fino a questo momento.

La prognosi, prudente e realistica, indica un periodo di riposo e recupero che si estende tra i quattro e i sei mesi.

Questo lasso di tempo, purtroppo, solleva seri interrogativi sulla possibilità di vedere Marta Bassino ai nastri di partenza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento che rappresentava uno degli obiettivi più ambiti della sua carriera.

L’infortunio, oltre alle implicazioni sportive immediate, pone l’attenzione sulla fragilità del corpo umano anche nello sport di altissimo livello, dove l’estrema velocità e le sollecitazioni continue mettono a dura prova la resistenza fisica.

La frattura del piatto tibiale, una lesione complessa che richiede un’attenta riabilitazione, impone un percorso di recupero graduale e mirato, supervisionato da un team medico specializzato.

La sospensione forzata dall’attività agonistica, per quanto dolorosa, offre a Marta Bassino l’opportunità di riflettere sulla propria carriera, di riconsiderare gli aspetti tecnici e tattici del proprio allenamento e di focalizzarsi sulla piena guarigione, ponendo le basi per un ritorno ancora più forte e determinato sulle nevi.

Il supporto dei suoi compagni di squadra, dello staff tecnico e dei tifosi sarà fondamentale per sostenerla in questo momento delicato e per incoraggiarla a superare questo ostacolo con la resilienza che l’ha sempre contraddistinta.