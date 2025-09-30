Martín, frattura alla clavicola: Aprilia Racing tra speranze e riabilitazione

L’incertezza aleggia attorno alla stagione di Jorge Martín, segnata da un capitolo di infortuni che mette a dura prova la sua tenacia e la competitività dell’Aprilia Racing. La caduta durante la sprint race di Motegi, un evento che si è rivelato cruciale per il suo cammino verso il titolo mondiale, ha lasciato il pilota spagnolo con una frattura scomposta alla clavicola destra, un danno strutturale che richiedeva un intervento chirurgico immediato.

La necessità di un ritorno forzato in Spagna ha interrotto bruscamente la sua permanenza in Giappone, evidenziando la delicatezza delle dinamiche nel mondo dei motori, dove la tempistica e la rapidità di risposta sono fattori determinanti.

L’operazione, eseguita presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona sotto la direzione del rinomato chirurgo ortopedico dottor Xavier Mir, si è conclusa positivamente, come comunicato dall’Aprilia Racing.Tuttavia, l’intervento rappresenta solo una fase di un processo di recupero che si preannuncia lungo e complesso.

La clavicola, osso fragile e soggetto a frequenti infortuni in ambito sportivo, richiede un’attenta riabilitazione per ristabilire la piena funzionalità e garantire al pilota le condizioni necessarie per tornare in sella in sicurezza.

La fissazione della frattura, realizzata con tecniche all’avanguardia, è il primo passo, ma il vero test sarà la capacità di Martín di ricostruire gradualmente la forza e la stabilità della spalla, affrontando ostacoli come la gestione del dolore e il recupero della coordinazione neuromuscolare.

L’assenza prolungata dal campionato mondiale di MotoGP avrà un impatto significativo sulla classifica generale, riducendo le opportunità di recuperare terreno sui rivali.

Al di là dell’aspetto puramente sportivo, l’incidente e l’intervento chirurgico sollevano interrogativi sulla sicurezza delle piste e sull’impatto delle gare sprint, un format introdotto per aumentare lo spettacolo ma che, come dimostra l’esperienza di Martín, può esporre i piloti a rischi maggiori.

La comunità motociclistica intera è ora concentrata sul suo recupero, augurandogli una pronta guarigione e un ritorno in pista più forte di prima, pronto a riprendere la sfida per il titolo.