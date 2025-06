Mastantuono al Real Madrid: talento argentino a Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabéu si prepara ad accogliere un nuovo talento, Franco Mastantuono, giovane centrocampista offensivo argentino destinato a diventare un elemento chiave delle giovanili del Real Madrid. L’annuncio ufficiale, accompagnato dalle prime immagini del giocatore con la casacca merengue, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi spagnoli. Il trasferimento, formalizzato dopo lunghe e complesse trattative, rappresenta un investimento strategico per il club blanco, in linea con la sua politica di scouting globale e ricerca di profili emergenti in grado di integrarsi nel futuro progetto tecnico.Mastantuono, classe 2007, raggiungerà Madrid il 14 agosto, data del suo diciottesimo compleanno, momento cruciale che ne permetterà il tesseramento in piena conformità con le normative FIFA. L’accordo quinquennale, con opzione per un’ulteriore stagione, testimonia la fiducia del Real Madrid nel potenziale del giocatore e il desiderio di garantirgli un percorso di crescita strutturato all’interno della prestigiosa fucina di talenti spagnola.La complessità dell’operazione, che ha visto coinvolti i vertici del River Plate e i dirigenti del Real Madrid, si riflette nella struttura finanziaria del trasferimento. L’immediata liquidazione di 20 milioni di euro costituisce la base dell’intesa, affiancata da due ulteriori tranche di 12,5 milioni di euro ciascuna, previste per giugno 2026 e giugno 2027, vincolate a specifici obiettivi di performance e milestones concordate.Nonostante la cifra iniziale di 42,5 milioni di euro, la stima complessiva dell’operazione, tenendo conto di clausole rescissorie, bonus legati a presenze, gol e successi individuali e di squadra, e oneri accessori relativi a commissioni di intermediari e costi di gestione, si attesta sui 63,2 milioni di euro. Un investimento significativo, ma giustificato, secondo le indiscrezioni che filtrano dalla dirigenza spagnola, dal potenziale di Mastantuono di incarnare lo spirito di innovazione e dinamismo che il Real Madrid cerca di incarnare nel calcio moderno.L’arrivo di Mastantuono non è solo un affare di mercato, ma un segnale forte del rinnovamento generazionale in corso nel club blanco, che punta a costruire un futuro solido e competitivo, fondato su giovani talenti capaci di interpretare i dettami del gioco moderno e di portare avanti l’eredità di leggende del passato. La sua versatilità, abilità nel dribbling e visione di gioco lo rendono un profilo intrigante, in grado di arricchire le opzioni tattiche a disposizione dello staff tecnico e di contribuire, con il tempo, a rafforzare il blasone del Real Madrid a livello nazionale e internazionale.