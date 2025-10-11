Mbappé infortunato: fitta l’ombra sulla Francia e sul Real Madrid.

Un’ombra di preoccupazione si è addensa sul panorama calcistico internazionale con l’infortunio subito da Kylian Mbappé durante la partita di qualificazione ai Mondiali tra Francia e Azerbaijan, terminata con un netto 3-0.

L’incidente, avvenuto alla caviglia destra nel corso del secondo tempo, riaccende i riflettori su una fragilità ricorrente nell’articolazione del capitano francese, già provata da un precedente infortunio contro il Real Madrid.

La sequenza degli eventi durante la partita solleva interrogativi sulla resilienza fisica di Mbappé.

Dopo aver sbloccato il risultato con un gol nel primo tempo, l’attaccante ha accusato due contusioni alla caviglia, un evento che ha accelerato la decisione di abbandonare il campo, dimostrando la gravità della situazione.

L’uscita anticipata non solo compromette la partecipazione di Mbappé alla cruciale trasferta in Islanda, in programma per lunedì prossimo, ma pone seri dubbi sulla sua disponibilità per le imminenti sfide di club.

Il ritorno immediato a Madrid, dove la squadra spera di poter avvalersi delle strutture mediche avanzate del Real Madrid, testimonia la necessità di una diagnosi accurata e un piano di recupero personalizzato.

La ripresa del campionato e l’attesissimo impegno di Champions League, che vedrà il Real Madrid ospitare la Juventus il 22 ottobre, rappresentano obiettivi ambiziosi che potrebbero essere messi a rischio dalla complessità dell’infortunio.

L’assenza di Mbappé si aggiunge a un quadro già preoccupante per il commissario tecnico Didier Deschamps.

La lista dei giocatori indisponibili nel reparto offensivo si allunga, comprendendo nomi importanti come Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.

Questa emergenza di infortuni solleva interrogativi sulla preparazione fisica dei giocatori francesi, sulla gestione del carico di lavoro e sulla capacità di affrontare un calendario fitto di impegni ad alto livello.

La potenziale assenza prolungata di Mbappé, figura chiave nella strategia offensiva della nazionale, potrebbe avere ripercussioni significative sulle ambizioni francesi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

La sua condizione sarà monitorata attentamente, auspicando un recupero rapido e completo che gli permetta di rientrare in campo al top della forma.