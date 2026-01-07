Mercato Milan: Gatti ostacolo, altre piste al vaglio per il difensore.

- Advertisement -

Il mercato invernale del calcio si muove a rilento, segnato da un’ostinata ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose per le società.

La necessità di rafforzare le rose a stagione in corso si scontra con la prudenza, un dogma consolidato che guida le strategie delle dirigenze.

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, incarna questa dinamica, focalizzandosi in particolare sul rinforzo della linea difensiva.

L’attenzione dei rossoneri è rivolta a Federico Gatti, difensore che si è distinto per le sue qualità atletiche e la sua grinta.

Il club milanese aveva inizialmente tentato una manovra complessa, proponendo uno scambio che vedesse coinvolto il giovane De Winter, ma l’offerta è stata rispedita a Torino.

La Juventus, infatti, valuta positivamente il proprio prospetto e non sembra incline a separarsene facilmente.

Un nuovo tentativo da parte del Milan è plausibile, ma rimandato a fine gennaio, un momento cruciale per valutare l’evoluzione della condizione fisica di Gatti e le sue possibilità di essere impiegato regolarmente dal tecnico Spalletti.

Tuttavia, la dirigenza milanese, consapevole delle difficoltà nell’ottenere l’ok bianconero, sta esplorando alternative.

Diversi nomi sono stati inseriti nella lista dei possibili rinforzi.

Tra questi, spiccano il promettente Coppola, attualmente in forza al Brighton, e Okoli, difensore del Leicester.

Quest’ultimo, in particolare, sembra incarnare le caratteristiche fisiche e tecniche ricercate dal Milan. La pista che porta a Tiago Gabriel, però, si è rivelata impraticabile, con il Lecce che ha manifestato una ferma volontà di mantenere il giocatore.

L’orizzonte delle opportunità si estende oltre i confini europei, con un ampio scouting di talenti internazionali.

Tra i profili monitorati, emerge la possibilità concreta di ingaggiare Nathan Aké, difensore del Manchester City.

La sua potenziale partenza sarebbe legata alla necessità di garantire maggiore visibilità in vista del Mondiale, un fattore che potrebbe spingere l’inglese a cercare opportunità altrove.

Accanto ad Aké, sono stati individuati elementi di ulteriore spessore, come Kim, Disasi e la meno nota sorpresa Topcu, attualmente in forza al Besiktas.

La complessità del mercato, l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra costi e benefici e la pressione derivante dalla necessità di competere ad alti livelli rendono la finestra invernale un banco di prova per la sagacia e l’abilità delle dirigenze calcistiche.