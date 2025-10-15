Mercedes, il futuro è Russell-Antonelli: la coppia 2026

La Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha ufficializzato una partnership di piloti che proietta l’organizzazione verso il futuro, designando Andrea Kimi Antonelli e George Russell come la coppia che guiderà le monoposto a partire dal 2026.

L’annuncio, lungamente atteso, conclude un processo decisionale complesso e ponderato, che ha visto la dirigenza tedesca valutare attentamente diversi fattori e scenari.

Toto Wolff, Team Principal e Managing Director, ha sottolineato la meticolosità dell’approccio: “La selezione di una formazione di piloti non è una decisione affrettata.

Abbiamo investito tempo e risorse significative per analizzare le dinamiche, le potenzialità e l’integrazione di ogni candidato.

L’obiettivo era creare una sinergia che potesse amplificare il nostro potenziale competitivo, garantendo al contempo la serenità e la motivazione di entrambi i piloti.

“La scelta di Antonelli, giovane promessa del motorsport italiano, rappresenta una scommessa sul futuro, un investimento nella nuova generazione di talenti.

Il suo percorso, costellato di successi in diverse categorie, testimonia un talento puro e una velocità di apprendimento eccezionali.

Affiancato a Russell, pilota affermato e già protagonista di significative performance in Formula 1, Antonelli avrà l’opportunità di crescere e maturare in un ambiente altamente competitivo e tecnologicamente avanzato.

George Russell, da parte sua, consolida il suo ruolo di pilastro del progetto Mercedes, un punto di riferimento per lo sviluppo della monoposto e un elemento chiave nella strategia di squadra.

La sua esperienza e la sua capacità di fornire feedback preziosi saranno fondamentali per Antonelli e per l’intero team.

“George ha dimostrato di essere un pilota completo, capace di estrarre il massimo dalla vettura e di contribuire attivamente al suo sviluppo,” ha aggiunto Wolff.

“La sua leadership e la sua etica del lavoro sono un esempio per tutti.

“L’abbinamento Russell-Antonelli non è semplicemente una scelta di piloti, ma la concretizzazione di una visione strategica a lungo termine.

Riflette l’impegno di Mercedes nel coltivare talenti emergenti e nel garantire la continuità del proprio successo nel motorsport.

Si tratta di un’equipe che unisce l’esperienza consolidata con la freschezza e l’entusiasmo di una nuova generazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro e di continuare a scrivere pagine importanti nella storia della Formula 1.

La partnership mira a creare un ambiente di lavoro costruttivo, dove la competizione sana e la collaborazione si fondono per raggiungere risultati eccezionali.