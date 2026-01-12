Meret, nuovo infortunio: battuta d’arresto per Napoli e Conte.

- Advertisement -

Una nuova, inattesa battuta d’arresto colpisce il Napoli, e questa volta a cedere è Alex Meret, custode della porta azzurra reduce da un lungo percorso di recupero.

L’annuncio, diffuso dalla società partenopea, descrive un trauma distorsivo alla spalla sinistra, infortunio contratto durante un allenamento di routine.

Questo episodio si configura come un ulteriore ostacolo per il portiere e, conseguentemente, per le strategie di Antonio Conte, il tecnico del Napoli.

La vicenda di Meret si inserisce in un quadro di fragilità fisica che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi, a seguito di una precedente lesione alla mano.

Il ritorno in campo, inizialmente percepito come un segnale di svolta, si rivela ora offuscato da questo nuovo intoppo, che lo costringe a interrompere nuovamente la sua riabilitazione e ad uscire dalla lista dei disponibili per le prossime sfide.

L’ultima apparizione ufficiale di Meret risale al 28 settembre, durante la pesante sconfitta contro il Milan, partita che segnò una fase critica per il Napoli.

Successivamente, dopo un breve periodo di panchina, l’infortunio alla mano aveva interrotto bruscamente la sua ripresa, preludendo a un percorso di recupero più lungo e complesso.

L’infortunio alla spalla solleva ora interrogativi sulla gestione dell’area difensiva da parte di Conte.

La perdita di un portiere di talento e con una specifica esperienza, soprattutto in un momento delicato della stagione, impone una valutazione attenta delle alternative a disposizione e una riorganizzazione tattica per garantire la solidità della retroguardia.

La società partenopea ha annunciato che nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per quantificare con precisione la gravità del trauma e stabilire i tempi di recupero necessari.

L’obiettivo primario è quello di assicurare al portiere il miglior percorso di guarigione possibile, evitando ulteriori complicazioni e garantendo un ritorno in campo in piena forma, pronto a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La riabilitazione sarà cruciale e richiederà un monitoraggio costante da parte dello staff medico.