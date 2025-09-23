Milan avanza in Coppa: Giménez sblocca il Lecce, sfida alla Lazio!

Il Milan avanza in Coppa Italia, superando con autorità il Lecce e assicurandosi un posto tra gli ultimi sedici, con un confronto di prestigio contro la Lazio in programma a dicembre, tra le mura dell’Olimpico.

La vittoria non solo conferma la solidità della squadra, ma sottolinea anche una fase di forma invidiabile, testimoniata dal quinto clean sheet su sei partite disputate, un dato che riflette una ritrovata compattezza difensiva.

L’incontro, fin dalle prime battute, si è rivelato ampiamente sbilanciato, un fattore aggravante per i salentini, accentuato dall’inaspettato cartellino rosso diretto a Siebert, già al 18° minuto.

L’espulsione ha contribuito a creare un divario ancora più marcato, consentendo ai rossoneri di dettare il ritmo e sfruttare gli ampi spazi concessi dagli avversari.

Il trionfo milanista è stato sigillato da una triplice firma di qualità.

Prima, il gol tanto atteso di Santiago Giménez, un’esplosione di gioia per l’attaccante argentino, che finalmente sblocca il suo tabellino e scatena l’entusiasmo del pubblico di San Siro, pronto ad accoglierlo con calorosi applausi.

Poi, la rete di Nkunku, che impressiona al debutto da titolare, dimostrando subito di possedere le qualità per integrarsi perfettamente nel collettivo rossonero.

A completare il quadro, il gol di Pulisic, che aggiunge il suo tocco di classe ad una performance già di tutto rispetto.

L’azione, costellata da un’abbondanza di occasioni mancate, si è tradotta anche in tre pali e una traversa colpiti, evidenziando la capacità dei rossoneri di creare pericoli continui.

Questa vittoria, più che un semplice passaggio di turno, si configura come un preludio ideale per il confronto cruciale contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro.

Un banco di prova impegnativo che permetterà alla squadra di Pioli di valutare ulteriormente il proprio stato di forma e di affinare ulteriormente la propria strategia in vista di un campionato che si preannuncia estremamente competitivo.

La partita contro il Napoli rappresenta un’opportunità irripetibile per confermare le proprie ambizioni e per consolidare la propria posizione in classifica, proiettando il Milan verso un futuro ricco di successi.

Il clean sheet, la solidità difensiva, il gol di Giménez e la performance di Nkunku: tutti elementi che alimentano l’ottimismo dei tifosi rossoneri.