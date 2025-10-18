Milan-Fiorentina: Allegri sfida assenze e cerca resilienza.

L’imminente sfida contro la Fiorentina a San Siro si presenta come un banco di prova per il Milan, non solo per la sua ambizione di consolidare la posizione in classifica, ma anche per la capacità di navigare le sfide imposte dalle assenze e dalle complessità legate alla gestione dei giocatori a livello internazionale.

Massimiliano Allegri, con la sua consueta pragmatica, invita a superare ogni forma di allarmismo o polemica, concentrando l’attenzione sull’elaborazione di strategie alternative e sulla valorizzazione delle risorse disponibili.

L’emergenza, sebbene circoscritta, richiede scelte ponderate e un’attenta redistribuzione dei ruoli.

L’infortunio di Pulisic, fulcro dinamico del centrocampo offensivo, e la squalifica di Rabiot, elemento chiave per l’equilibrio tattico, privano Allegri di due pedine fondamentali.

Le assenze di Estupinan e Jashari, a testimonianza di una stagione che ha messo a dura prova la solidità del gruppo, aggiungono un ulteriore elemento di difficoltà.

La condizione di Nkunku, ancora incerta, introduce un fattore imprevedibilità che amplifica l’urgenza di preparare soluzioni di riserva.

Questa situazione non deve essere interpretata come un limite, ma piuttosto come un’opportunità per testare la profondità della rosa e per promuovere giovani talenti.

Il tecnico dovrà fare affidamento sulla resilienza e sull’adattabilità dei suoi uomini, sperimentando moduli di gioco alternativi e dosando le energie in vista degli impegni più delicati.

La partita contro la Fiorentina si configura quindi non solo come un confronto diretto con un avversario di valore, ma anche come un’occasione per rafforzare il carattere e la coesione del Milan, dimostrando la capacità di superare le avversità e di mantenere alta la competitività, nonostante le difficoltà.

L’approccio di Allegri, orientato alla soluzione piuttosto che alla lamentela, sottolinea la sua filosofia di leadership, basata sulla fiducia nel gruppo e sulla capacità di trasformare le sfide in opportunità di crescita.

La partita si preannuncia un vero e proprio test di resilienza e ingegno tattico per il Milan.