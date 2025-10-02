Milan-Juventus: Emergenza in difesa, Allegri spera nel rilancio

Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare la Juventus a Torino con una serie di assenze significative che mettono a dura prova la solidità difensiva rossonera.

L’esclusione automatica di Estupinan, espulso nell’ultima sfida contro il Napoli, priva la squadra di un elemento chiave sulla sinistra, esponendola a possibili squilibri tattici.

La situazione di Tomori, tormentato da un risentimento muscolare alla coscia, si presenta altrettanto preoccupante.

Il difensore, costretto a lavorare a parte per precauzione, solleva seri interrogativi sulla sua effettiva disponibilità e impone scelte obbligate per Allegri.

L’emergenza difensiva costringe il tecnico a sperimentare soluzioni alternative.

Bartesaghi, giovane promessa del vivaio, è destinato a ricoprire il ruolo di terzino sinistro, chiamato a una prova di maturità contro un avversario di caratura internazionale.

Al centro della difesa, l’affidabilità di De Winter è messa alla prova, con l’ingrato compito di sostituire un pilastro come Tomori.

La sua capacità di lettura, l’aggressività nei contrasti e la gestione delle marcature saranno elementi cruciali per contenere gli attacchi juventini.

In avanti, nonostante il ritorno in piena forma di Rafael Leão, Allegri opta per la prudenza, mantenendo la coppia Pulisic-Gimenez come riferimento offensivo.

Questa scelta, oltre a garantire continuità di gioco, offre a Leão il tempo necessario per ritrovare la brillantezza e l’efficacia smarrita nelle ultime partite.

L’obiettivo è gradualmente reintegrare il numero 10 nel tessuto offensivo rossonero, sfruttando al meglio le sue doti di velocità, dribbling e visione di gioco.

La scelta di confermare Pulisic e Gimenez non è solo una questione tattica, ma anche una valutazione attenta dello stato di forma e della sinergia tra i giocatori.

Allegri sembra intenzionato a preservare l’equilibrio della squadra, evitando forzature che potrebbero compromettere la performance complessiva.

La partita contro la Juventus rappresenta un banco di prova impegnativo, in cui la difesa milanista dovrà dimostrare resilienza e capacità di adattamento per contrastare le prerogative di una delle squadre più competitive del campionato.

L’apporto di Bartesaghi e De Winter sarà determinante per arginare le avanzate bianconere, mentre il graduale reinserimento di Leão dovrà contribuire a sbloccare le porte avversarie.