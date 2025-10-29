Milano-Cortina 2026: Olimpiadi tra privato, sfide e l’eredità di Expo

A poco più di tre mesi dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il panorama delle preparative si presenta con un mix di ottimismo cauto e sfide strutturali.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una recente intervista, ha tracciato un quadro che evidenzia una strategia di gestione delle infrastrutture peculiare, affidata in larga misura all’iniziativa privata.

L’approccio scelto dall’amministrazione milanese si discosta dalla tradizionale gestione pubblica delle opere olimpiche, concentrando gli sforzi nella direzione di partnership pubblico-private.

Esempi emblematici di questa scelta sono il progetto del palazzetto dello sport di Santa Giulia, destinato a ospitare le competizioni di hockey su ghiaccio, e il Villaggio Olimpico, un complesso residenziale destinato ad accogliere atleti e staff durante i Giochi.

La fiducia nella riuscita di questi progetti, secondo il sindaco, risiede nel rispetto dei tempi previsti e nella capacità di collaborazione con il settore privato.

Tuttavia, la strada verso l’evento internazionale non è esente da ostacoli.

L’incremento dei costi, una criticità intrinseca a progetti di tale portata, rappresenta una sfida che l’amministrazione si trova a gestire con attenzione.

Il sindaco, pur riconoscendo la complessità della situazione, mostra un atteggiamento di fiducia, derivante dall’esperienza maturata durante l’organizzazione di Expo 2015.

L’analogia con Expo è significativa: un evento che, pur affrontando inizialmente problemi di gestione finanziaria, ha visto poi un allineamento dei costi e un risanamento della situazione.

Questa strategia di affidamento al privato non è priva di implicazioni.

Richiede un’attenta supervisione da parte delle istituzioni, per garantire la qualità delle opere e il rispetto dei vincoli temporali ed economici.

Il successo dell’iniziativa dipende dalla capacità di bilanciare gli interessi pubblici e privati, evitando derive speculative e assicurando che i benefici derivanti dalle Olimpiadi siano ampiamente condivisi dalla comunità.

L’eredità di Expo, con la sua lezione di resilienza e di gestione delle emergenze, si rivela quindi un punto di riferimento cruciale per affrontare le complessità che caratterizzano la preparazione delle Olimpiadi.

La capacità di apprendere dagli errori del passato e di adottare soluzioni innovative sarà determinante per garantire che Milano-Cortina 2026 rappresentino un’occasione di crescita economica, sociale e culturale per l’intero Paese.

La sfida è complessa, ma l’impegno e la determinazione dimostrati dall’amministrazione milanese suggeriscono la possibilità di un traguardo positivo.