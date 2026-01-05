Mondiali a 48 squadre: tra politica, bilanci e sogni di gloria.

- Advertisement -

L’espansione del Mondiale a 48 squadre solleva interrogativi complessi che vanno ben oltre una semplice questione di numeri.

La proposta, pur presentata come un’apertura a nuove realtà calcistiche e un’opportunità di inclusione, rischia di compromettere l’integrità della competizione e di alterare gli equilibri consolidati.

Zbigniew Boniek, figura di spicco nel panorama calcistico internazionale, ne coglie l’essenza, evidenziando come questa decisione sia intrinsecamente legata a dinamiche politiche ed economiche, piuttosto che a un reale desiderio di elevare il livello del gioco.

L’aumento del numero di partecipanti, infatti, è giustificato principalmente dalla prospettiva di incrementare i ricavi derivanti da diritti televisivi e sponsorizzazioni, un fattore che oscilla la visione di un torneo che miri all’eccellenza sportiva.

L’Europa, tradizionalmente fucina di talento e innovazione tattica, si è trovata penalizzata da questa ripartizione, ricevendo un numero di posti insufficiente rispetto alla sua storicità e al suo contributo al calcio mondiale.

Questo squilibrio, lungi dal promuovere una crescita equa, rischia di marginalizzare le squadre europee e di ridurre la competitività complessiva del Mondiale.

Le qualificazioni per il Mondiale USA-Messico-Canada 2026 rappresentano un banco di prova cruciale per l’Italia e la Polonia.

Boniek, con pragmatismo e ottimismo, esprime fiducia nella vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, pur riconoscendo la potenziale insidia rappresentata dalla successiva partita secca in trasferta contro Galles o Bosnia.

La qualificazione, tuttavia, trascende la mera ambizione sportiva, assumendo una valenza sociale ed emotiva, soprattutto per le giovani generazioni.

La presenza della Nazionale italiana ai Mondiali è un potente catalizzatore di sogni e aspirazioni, un’iniezione di entusiasmo che alimenta la passione per il calcio nei bambini.

Privare queste nuove generazioni di questa esperienza significherebbe negare loro un’occasione preziosa di ispirazione e di crescita.

Per la Polonia, il percorso di qualificazione si presenta altrettanto impegnativo, con partite contro Albania e, potenzialmente, contro Svezia o Ucraina.

Nonostante un favoritismo teorico, la complessità delle sfide richiede una performance impeccabile e un’attenzione costante.

In definitiva, l’espansione del Mondiale e le successive qualificazioni sono fenomeni complessi, intrecciati a logiche economiche, politiche e sociali.

La speranza è che, al di là dei numeri e delle strategie, si possa preservare l’essenza del calcio, un gioco che sa emozionare, unire e ispirare persone di ogni età e provenienza.

La qualificazione, in questo contesto, non è solo un traguardo sportivo, ma un atto di responsabilità verso il futuro del calcio e verso i sogni dei bambini.