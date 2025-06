Mondiali di Judo 2024: Budapest pronta ad accogliere il mondo

Budapest si appresta ad accogliere un evento sportivo di portata globale: i Campionati Mondiali di Judo 2024. La ‘Papp Laszlo Sportarena’ si trasformerà per dieci giorni, dal 15 al 20 giugno, in un crocevia di talenti provenienti da ogni angolo del pianeta, con la partecipazione di 564 judoka provenienti da ben 93 nazioni. Questo dato, già di per sé significativo, sottolinea la risonanza internazionale del judo, uno sport che fonde arte marziale tradizionale, disciplina fisica e strategia mentale.Il torneo vedrà contendersi medaglie atleti di ogni peso e categoria, uomini e donne, in una competizione che celebra non solo la forza fisica, ma anche l’abilità tecnica e la resilienza psicologica. La presenza di rappresentative provenienti da così tante nazioni testimonia la diffusione del judo al di là delle sue radici giapponesi, che si sono ramificate in culture diverse, plasmando stili e interpretazioni uniche.L’Italia si presenterà al via con una delegazione di venti atleti, portando con sé l’eredità di una tradizione sportiva consolidata e l’ambizione di competere ai massimi livelli. Tra questi spicca la figura di Alice Bellandi, l’oro olimpico di Parigi 2024, il cui talento e la cui determinazione la rendono una delle favorite per la conquista di una medaglia. La sua presenza eleva il livello della competizione e alimenta l’entusiasmo dei tifosi italiani.Ma i Mondiali di Judo non sono solamente una vetrina per i talenti individuali. Rappresentano un’occasione per osservare l’evoluzione delle tecniche di combattimento, per analizzare le strategie vincenti e per comprendere meglio la complessità del judo moderno. Il judo, infatti, non è solo forza bruta; è un gioco di posizionamento, di equilibrio, di leverage, che richiede un’acuta percezione del corpo avversario e una profonda conoscenza delle proprie capacità.Inoltre, l’importanza di questi campionati va oltre il mero risultato sportivo. Il judo, nato come metodo di autodifesa e codificato da Jigoro Kano nel 1882, promuove valori fondamentali come il rispetto per l’avversario, la correttezza, l’autocontrollo e il miglioramento continuo. Questi principi, intrinseci alla filosofia del judo, contribuiscono a formare individui consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide della vita con determinazione e integrità.L’atmosfera che si respirerà alla ‘Papp Laszlo Sportarena’ sarà carica di tensione, di passione e di rispetto reciproco. Atleti, allenatori, giudici, tifosi: tutti parte di una comunità globale unita dalla passione per il judo, uno sport che incarna l’eccellenza, la disciplina e la ricerca costante del miglioramento di sé. I Mondiali di Budapest promettono di essere un evento indimenticabile, un’occasione per celebrare la grandezza del judo e i valori che lo contraddistinguono.