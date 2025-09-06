Montmelò: Márquez trionfa, caduta di Alex e Ducati campione

Il Montmelò ha regalato uno spettacolo carico di emozioni e significato, culminato con la vittoria di Marc Márquez in una Sprint Race che ha impresso un’altra pagina nella storia del motociclismo.

La sua affermazione, l’ottava di fila in questa specialità, non è solo un trionfo personale, ma anche un simbolo della sua resilienza e del suo ritorno ai vertici dopo un periodo difficile.

La gara, però, è stata segnata da un evento che ha risuonato profondamente nel cuore dei tifosi: la caduta del fratello Alex, leader della corsa a quattro giri dal termine e con un vantaggio considerevole.

Un momento di grande tensione e delusione, immediatamente mitigato dalla sportività di Marc, che ha espresso gratitudine verso il fratello, riconoscendo l’importanza del suo sforzo e del suo percorso.

Questo successo, unitamente ai risultati conseguiti dai suoi compagni di squadra, ha sancito anche un risultato storico per Ducati: il settimo titolo costruttori, il sesto consecutivo, un primato in MotoGP che testimonia la supremazia tecnologica e l’efficacia del team di Borgo Panigale.

Un dominio che va ben oltre i numeri, incarnando un impegno costante verso l’innovazione e la ricerca della performance.

Come sottolineato con orgoglio dal CEO Claudio Domenicali, un’impresa di tale portata, solo pochi anni fa, sarebbe apparsa irrealizzabile.

Si tratta di una testimonianza di come la perseveranza, la capacità di adattamento e la visione strategica possano trasformare sogni ambiziosi in realtà tangibili.

Il successo di Ducati non è solo frutto di ingegneria avanzata, ma anche di un ecosistema di talento, passione e dedizione che coinvolge piloti, tecnici, ingegneri e tutto il personale che contribuisce a definire l’identità del marchio.

La Sprint Race di Montmelò, quindi, non è stata semplicemente una competizione, ma un intreccio di destini, una celebrazione del talento, della sportività e del successo collettivo, un evento che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi e nella storia del motociclismo italiano e mondiale.