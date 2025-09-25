Monza, cambio di proprietà: Fininvest cede all’investitore americano

La stagione calcistica italiana si tinge di nuovi colori a Monza, con la definitiva finalizzazione di un’operazione strategica che ridisegna il panorama societario del club brianzolo.

Fininvest, holding di proprietà della famiglia Berlusconi, ha formalmente concluso la cessione di una quota preponderante dell’AC Monza a Beckett Layne Ventures (BLV), società di investimento guidata da Brandon Berger, figura di spicco nel panorama finanziario globale con un focus specifico su sport, media e intrattenimento.

L’accordo, perfezionato questa mattina e ufficializzato a seguito di lunghe trattative, prevede il passaggio all’investitore americano dell’80% del pacchetto azionario.

Questa mossa segna un punto di svolta per il Monza, proiettandolo verso un futuro con ambizioni crescenti e un potenziale di sviluppo significativo.

Il restante 20%, invece, rimarrà in mano a Fininvest, con un impegno di mantenimento temporaneo che si estenderà fino a giugno 2026.

Questo lasso di tempo offre una transizione graduale e permette una continuità gestionale, garantendo stabilità al club in un momento cruciale.

La scelta di Beckett Layne Ventures non è casuale.

Brandon Berger, con la sua comprovata esperienza e la rete di contatti internazionali, porta con sé una visione moderna e innovativa per la gestione di una società sportiva.

Si prevede un forte investimento in aree chiave come l’infrastruttura sportiva, la valorizzazione del settore giovanile e la creazione di un brand globale.

L’obiettivo primario è elevare il Monza a un livello competitivo più alto, sfruttando sinergie con altre realtà sportive e mediatiche nel portfolio di Beckett Layne Ventures.

Questa cessione rappresenta anche una testimonianza della strategia di Fininvest, che mira a riposizionare il proprio impegno nel calcio italiano, concentrandosi su investimenti più mirati e a lungo termine.

Il mantenimento di una quota minoritaria testimonia l’attaccamento storico della famiglia Berlusconi al club monzese, pur aprendo la strada a una nuova era di crescita e sviluppo.

L’impatto di questa operazione si estende ben oltre i confini del campo da calcio.

Si prevede una ricaduta positiva sull’economia locale, con la creazione di nuove opportunità di lavoro e l’aumento del turismo sportivo.

Il Monza, con la sua storia e il suo legame con il territorio, è destinato a diventare un polo di attrazione per appassionati e investitori provenienti da tutto il mondo, grazie alla visione strategica di Beckett Layne Ventures e alla lungimiranza di Fininvest.

La prossima stagione si preannuncia carica di aspettative, con un club rinnovato e pronto a sfidare i propri avversari con una nuova determinazione.