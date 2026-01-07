Musetti batte Etcheverry a Hong Kong: inizio stagione da sogno!

- Advertisement -

Il 2026 si apre con una promettente affermazione per Lorenzo Musetti, che al torneo ATP 250 di Hong Kong, segna un inizio di stagione solido e incoraggiante.

Entrato in tabellone con il favore del regolamento, direttamente al secondo turno, Musetti ha superato in tre combattuti set (6-7(3) 6-2 6-4) l’argentino Tomas Martin Etcheverry, attualmente posizionato al numero 57 del ranking mondiale.

Questa vittoria, la settima volta che Musetti si presenta come testa di serie numero 1 in un torneo ATP, sottolinea la sua crescente autorevolezza nel panorama tennistico internazionale e rafforza la sua posizione al numero 7 del ranking. La partita si è rivelata un banco di prova significativo, con Etcheverry che ha mostrato una solida performance al servizio, mettendo inizialmente a dura prova la risposta di Musetti.

La prima frazione di gioco, persa al tie-break, ha evidenziato la necessità per il tennista azzurro di adattarsi al gioco aggressivo dell’argentino.

Tuttavia, la capacità di resilienza e la profonda comprensione del proprio gioco hanno permesso a Musetti di invertire la tendenza.

Col passare del match, l’intensità e la precisione del gioco italiano sono aumentate esponenzialmente, portando a una netta superiorità nei set successivi.

La vittoria non è solo un risultato numerico, ma un indicatore della maturità tattica e mentale di Musetti, capace di reagire alle avversità e di sfruttare le debolezze dell’avversario.

“Tomas ha iniziato molto bene, il suo servizio è stato efficace e ho faticato a trovare il mio ritmo,” ha commentato Musetti a fine partita.

“Ma col passare dei giochi, ho sentito di aver trovato un’intensità maggiore, un approccio più incisivo.

Sono contento di questa vittoria.

“L’ambiente ospitale di Hong Kong continua a rappresentare un terreno fertile per il talento italiano.

Musetti ha espresso un profondo apprezzamento per l’accoglienza calorosa del pubblico e per i miglioramenti apportati all’impianto sportivo.

“Mi sento a casa qui a Hong Kong,” ha dichiarato, sottolineando il legame emotivo che lo unisce a questa città.

L’inizio di stagione in questa cornice positiva alimenta la speranza di una settimana lunga e ricca di successi.

Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal confronto con il promettente talento locale Coleman Wong o dal canadese Gabriel Diallo, una sfida che si preannuncia interessante e che potrà definire ulteriormente le ambizioni di Musetti nel torneo.