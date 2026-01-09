Musetti domina a Hong Kong: vittoria convincente e semifinale!

- Advertisement -

A Hong Kong, Lorenzo Musetti ha inaugurato la sua campagna nel torneo ATP 500 con una vittoria decisa e convincente contro Coleman Wong, confermando il suo status di testa di serie e di uno dei talenti emergenti nel panorama tennistico mondiale.

Il punteggio finale, un doppio 6-4, non rende pienamente giustizia alla profondità strategica e alla resilienza mostrata dal carrarino, che ha impiegato solo 74 minuti per neutralizzare l’entusiasmo del tennista di casa, classificato numero 150 al mondo.

La performance di Musetti non è stata semplicemente una vittoria, ma una dimostrazione di maturità tattica.

Wong, supportato da un pubblico caloroso e animato dalla sua condizione di “campione locale”, ha mostrato progressi significativi rispetto al loro precedente incontro, come ammesso dallo stesso Musetti.

Questo aveva reso la sfida più complessa e richiedeva un’esecuzione impeccabile da parte dell’azzurro.

Musetti, numero 7 del ranking ATP, ha risposto con una strategia ponderata, basata su una solida costruzione del gioco, variazioni di ritmo e un’eccellente gestione delle emozioni.

Ha saputo leggere le intenzioni dell’avversario, anticipandone le giocate e costringendolo ad uscire dalla sua zona di comfort.

La sua capacità di rimanere focalizzato, anche nei momenti cruciali del match, è stata determinante per controllare l’inerzia del gioco e negare a Wong opportunità significative di recupero.

Questa vittoria non solo lo proietta nelle semifinali, segnando la 25esima semifinale della sua carriera, ma consolida anche la sua posizione come primo semifinalista italiano in questo prestigioso torneo di Hong Kong.

Il successo sottolinea la sua crescita costante e la sua capacità di competere ad alti livelli, confermando il suo potenziale per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nel circuito ATP.

L’esperienza accumulata nei tornei precedenti, unita a una solida preparazione atletica e mentale, si è rivelata un elemento chiave per superare un avversario in crescita e affermarsi come protagonista di questa edizione del torneo.